Гатчинцы на фестивале «Книжный маяк Выборга»

Гостями фестиваля стали писатели, художники, представители администрации муниципальных районов Ленинградской области, учителя, директора школ, библиотекари, гости из других регионов страны.

В состав делегации Гатчинского муниципального района вошли директор Гатчинского районного методического центра Е.Н. Глыбина, старшие методисты Л.И. Медникова, Е.В. Каймакова, представители администрации и школьных библиотек Гатчинских школ №1 и №4, Вырицкой школы №1, Сиверской основной школы, Кобринской основной школы. Они приняли участие в работе круглого стола «Лидерство школьных библиотек. Стратегия изменений в текущей реальности» и дискуссии «Жизнь и роль школьной библиотеки» в диалоге с Татьяной Дмитриевной Жуковой, создателем и президентом Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, главным редактором журналов «Школьная библиотека» и «Читайка».

Работа на фестивале была интересной и полезной. Т.Д. Жукова в своем выступлении рассказала о задачах Ассоциации школьных библиотекарей русского мира на 2024 год, объявленного Годом семьи, о реализации проектов по чтению «Молодая Россия читает», «Читающая мама – читающая школа - читающая страна», о конкурсах на лучшего школьного библиотекаря, о реализации программ инновационной деятельности по обработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках задачи «Развитие современных механизмов и технологий общего образования».

Заведующая информационно-библиотечным отделом «Медиотека» Ленинградского областного института развития образования Наталья Сергеевна Самыловская проинформировала участников круглого стола о направлениях работы директоров школ со структурными подразделениями - школьными библиотеками и о комплектовании художественной литературой школьных библиотек Ленинградской области.

С докладом на круглом столе выступила Ирина Александровна Ремизова, педагог-библиотекарь Гатчинской школы №1, лауреат областного конкурса «Библиотекарь года». Ирина Александровна рассказала об опыте работы школьной библиотеки в реализации проекта «Чтение – души движение», участниками которого являются дети, родители, учителя. Проект направлен на духовно-нравственное развитие обучающихся в рамках всероссийского проекта «Читающая мама – читающая школа – читающая страна», воспитание нравственной личности, умеющей отличать истинные ценности от мнимых посредством использования литературных произведений и образов.

В рамках совместного выступления директора Вырицкой школы №1 Екатерины Игоревны Головкиной и педагога-библиотекаря, победителя областного конкурса «Библиотекарь года» Евгении Михайловны Тимофеевой была представлена командная работа администрации школы, педагогического состава, обучающихся, родителей, школьной, поселковых и электронных библиотек, предприятий и организаций поселка. Выступающие поделились опытом эффективной совместной работы, в центре которой - школьная библиотека.

В библиотеке Вырицкой школы функционирует информационно-библиотечный кружок, в рамках которого ведется подготовка к метапредметной межрегиональной исследовательской конференции «Ефремовские чтения», обеспечивается информационно-методическое сопровождение проектов и исследований обучающихся, реализуется учебный практикум по литературе и русскому языку, учебный практикум по журналистике, осуществляется координирование по направлению «Читательская грамотность» на платформе РЭШ, проводятся открытые библиотечные занятия. Результатом эффективной и слаженной командной работы является повышение успеваемости и качества знаний, создание условий для самореализации обучающихся в различных направлениях, их высокие достижения.

Во время дискуссии на фестивале участникам делегации удалось обсудить актуальные профессиональные вопросы, пообщаться с интересными людьми, единомышленниками, понимающими важность чтения и школьных библиотек, которые являются связующим звеном между двумя важнейшими социальными институтами – семьей и школой.

Е.В. Каймакова,

старший методист Гатчинского районного методического центра