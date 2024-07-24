Обращайтесь: помогать – это наша работа!

Напомним: специалисты этой службы оказывают психолого-педагогическую, социальную, правовую поддержку и помощь замещающим семьям (родителям и детям) в вопросах воспитания, развития, социализации и адаптации детей, воспитывающихся в замещающих семьях. Главная цель этой работы – профилактика вторичного сиротства.

Заместитель директора ресурсного центра по содействию семейному устройству Наталия Мараховец и педагог-психолог Наталия Зорина рассказывают, что новые формы поддержки появляются постоянно. К примеру, экстренная психологическая помощь доступна по телефону, развитие информационно-телекоммуникационных технологий позволяет сокращать расстояния и работать в режиме видеосвязи.

В Центре считают: проблемы нужно решать не поочерёдно, а сразу:

– Сначала мы выясняем, что нужно семье, потом решаем, что мы можем сделать для неё. – поясняет Наталия Зорина. – По ходу работы, как правило, возникает много дополнительных вопросов, требующих влияния и коррекции.

В замещающей семье, как и любой другой, периодически возникают проблемы – между детьми и родителями, между детьми и школьными педагогами… Большей частью они приходятся на время гормональной перестройки организма подростка, так называемый пубертатный период. Специалисты службы сопровождения в рамках работы с замещающей семьёй во взаимодействии со смежными ведомствами работают и над отношениями ученик-учитель или учитель-родитель.

– В ходе межведомственного взаимодействия важно понимать функционал той или иной службы, – подчёркивает Наталия Мараховец. – Тема сиротства стоит обособленно и не очень знакома специалистам других сфер деятельности, ведь есть очень много тонкостей и особенностей в работе с данной категорией детей. Здесь нужны определенные знания, которыми мы готовы делиться с педагогами образовательных учреждений, чтобы помочь глубже вникнуть в тему сиротства, чтобы лучше знать, как с такими детьми работать. Ребёнок-сирота не одно и то же, что и ребёнок из неблагополучной семьи: в неблагополучной семье, как бы то ни было, он живет с родителями, а в первом случае надо учитывать утрату семьи, травму. По большому счёту, в подобных вопросах необходима постоянная помощь.

Просветительская работа по информированию о деятельности службы сопровождения проводится постоянно. На связи с Центром – социальные педагоги и психологи школ, специалисты управления опеки и попечительства и других структур межведомственного взаимодействия. Конструктивный взаимообмен информацией происходит на коллегиальных совещаниях, встречах, круглых столах.

– Основная наша задача – защита интересов ребёнка. Образно говоря, мы подставляем ему ступеньку, а уж пригодится она ему или нет – подрастающий человек сам решит, когда ему исполнится 18 лет. Иногда замещающие родители, особенно старшего поколения, стесняются беспокоить нас в случае возникновения проблем. Не устаём повторять: беспокойте нас, это наша работа!

Поясним, что и после совершеннолетия сироты и подростки, оставшиеся без попечения родителей, не остаются без внимания специалистов. Для выпускников ресурсного центра работает служба постинтернатного сопровождения, для тех, кто воспитывался в замещающих семьях, при необходимости и по личному желанию может быть назначен органами опеки наставник. Взрослые помогают молодым людям правильно планировать финансы, платить за квартиру, не делать долгов, своевременно оплачивать задолженности – словом, успешно социализироваться.

Сегодня мы знакомим читателей ещё с пятью детьми, мечтающими о любящих родителях и дружной семье. Трое из них – родные братья, которые не должны разлучаться: это Даниил, Денис и Дмитрий.

Даниил, 13 лет

Даниил – добрый, рассудительный и серьезный. Он легко идет на контакт с детьми и взрослыми, но при выборе близкого круга общения избирателен, у него есть друзья, с которыми он ведет себя открыто и доверительно. Со взрослыми Даня вежлив, соблюдает необходимую дистанцию. Он хорошо учится, к учебе относится ответственно, самостоятельно выполняет домашние задания, все делает вовремя. Ему нравится заниматься в кружке кулинарии, информатики и в трудовом кабинете. Даню привлекает ручной труд, его работы отличаются оригинальностью и аккуратностью. В свободное время ему нравится смотреть детские телепередачи, кино и мультфильмы, играть в спортивные игры. Даня принимает активное участие во всех мероприятиях учреждения, любит праздники, выезды и экскурсии. Он с удовольствием занимается спортом, участвует в соревнованиях, любит побеждать. У Дани есть два младших брата, которых он очень любит.

Денис, 11 лет

Денис – общительный, активный и жизнерадостный. С ровесниками у него складываются доброжелательные, ровные отношения, он умеет за себя постоять, уважает себя и других. Денис ответственно учится в школе, домашние задания выполняет добросовестно и самостоятельно. Он очень внимательный и заботливый, любит делать подарки своими руками и дарить их просто так, без повода, воспитателям и друзьям. В свободное время ему нравится делать поделки из бумаги, конструировать и рисовать. Денис посещает все кружки, которые подходят ему по расписанию, больше всего его привлекают занятия в компьютерном классе и по кулинарии. В свободное время он тренируется в спортивных секциях, любит принимать участие в соревнованиях.

Дмитрий, 10 лет

Дмитрий – активный, любознательный и доброжелательный, он ответственно относится к обучению в школе, заинтересован в хороших результатах, его основные оценки – «4» и «5». Дима старается самостоятельно выполнять домашние задания и делает часто немного больше, чем требуют учителя. Он очень добрый и отзывчивый, у него складываются ровные отношения с ровесниками, есть друзья. Мальчик всегда готов прийти на помощь, поддержать и выразить сочувствие. Дима вежливо общается со взрослыми, к замечаниям и критике относится адекватно, добросовестно выполняет поручения. В свободное время ему нравится заниматься спортом, играть в подвижные игры, особенно в футбол.

Александр, 12 лет

Активный, любознательный и общительный, у него много друзей. Со взрослыми Саша ведет себя доброжелательно, всегда готов оказать помощь, добросовестно выполняет поручения и стремится доводить начатые дела до конца. Александр участвует в праздниках и мероприятиях учреждения, пробует себя в новых ролях и ко всему подходит творчески. У Саши разнообразные интересы – он занимается в кружке информатики, любит готовить, посещает занятия по кулинарии. В свободное время ему нравится гулять с друзьями, играть в подвижные игры и общаться в социальных сетях.

Василиса, 11 лет

Спокойная, добрая и ласковая девочка. Она легко идет на контакт, у нее много друзей. Она с интересом учится в коррекционной школе, учебе уделяет много внимания, ко всем заданиям относится ответственно. Василиса любит помогать взрослым, она настойчивая, умеет проявлять терпение и трудолюбие, стремится быть нужной и полезной. Даже если сталкивается с трудностями, она старается выполнить дело и довести начатое до конца. Ей нравится играть в сюжетно-ролевые игры и болтать со своими подружками, она общительна, ей нужна компания. В свободное время Василисе нравится рисовать и раскрашивать, смотреть мультфильмы, гулять и играть в настольные игры. А ещё она обожает лепить из пластилина и мастерить поделки своими руками.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области