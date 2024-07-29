Каждый год с наступлением купального сезона возрастает число несчастных случаев на водоемах. Гатчинское отделение ГИМС в очередной раз напоминает о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности во время отдыха на воде!

Многие опасные ситуации на водоемах случаются с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Но алкоголь и отдых на воде несовместимы!

Нетрезвые люди часто забывают об осторожности, лезут на глубину, купаются во время шторма. Взрослые забывают смотреть должным образом за детьми, вследствие чего ребёнок может утонуть! Под действием спиртных напитков у людей теряется чувство опасности, они идут в воду, переоценивая свои силы. Алкоголь, особенно в больших количествах, притупляет боль. Именно такие пьяные тонут «даже в луже». Пьяный плохо держится на воде и легко может захлебнуться, у него нарушена координация движений, ритм дыхания, он быстро теряет сознание и погибает.

Привести в чувство извлеченного из воды пьяного человека бывает значительно труднее, чем трезвого, пробывшего под водой то же время.

Поэтому обращаемся ко всем:

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения!

Не забывайте смотреть за детьми во время отдыха у воды!

Не разрешайте детям купаться без взрослых!

Не купайтесь в необорудованных местах!

Телефон спасателей - 112.

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области

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