«Экомобиль» приедет в Гатчинский район

Это пробный проект, который пока будет действовать с 5 августа по 18 октября 2024 года в шести населенных пунктах Ленинградской области

Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами в рамках пилотного проекта по раздельному сбору опасных отходов (отработавших люминесцентных и других ртутных ламп) опубликовал график размещения экомобиля:

- город Гатчина - 26.08, 09.09, 23.09 и 07.10: ул. Красная, д 11 с 9.00 до 12.00;

- город Коммунар - 26.08, 23.09: ул. Садовая, д. 3 с 13.00 до 16.00;

- поселок Сиверский - 09.09, 07.10: ул. Вокзальная, д. 12 с 13.00 до 16.00.