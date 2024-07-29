Гатчинская школьница прошла в финал всероссийского конкурса лекторов

Мария увлекается историей, египтологией, археологией, географией, искусством и культурой. Свою лекцию она посвятила периоду правления Бориса Годунова, а также роду Годуновых и его дальнейшему влиянию на историю России.

Анна посвящает много времени исследовательской деятельности в области естественных наук, работает над проектом на стыке физики, химии и нанотехнологий, с которым неоднократно побеждала на различных научно-практических конференциях, состоит в региональной команде Всероссийского химического турнира. Она мечтает стать лектором, чтобы популяризировать науку и открывать ее мир для широкой аудитории. В авторской лекции Анна Шеховцова рассказывает доступным языком о рамановской спектроскопии.

Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: «Культура и искусство» (921 заявка), «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» (898 заявок), «История и сохранение исторической памяти» (783 заявки). Лекции читают выпускники художественных и музыкальных школ, активисты школьных медиацентров, экскурсоводы и краеведы. Каждый пятый участник номинации «Школьники» — из новых регионов.

«Мы проанализировали свыше пяти тысяч заявок со всей России. Хочу отметить, что ребята не пересказывают учебники, а делятся своим опытом. В таком юном возрасте они уже занимаются разработками в информационных технологиях и робототехнике, пишут и выпускают книги, проводят экскурсии. Наши финалисты — талантливые, увлеченные ребята. Уверен, что они смогут вдохновить тысячи слушателей на саморазвитие, изучение чего-то нового!» — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. Позади у них пять этапов отбора, среди которых собеседования с победителями прошлых сезонов Знание.Лектор, а ныне — лекторами Российского общества «Знание», федеральными экспертами.

До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества «Знание» и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело».

Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.