Пскову подарили умный фонтан

Торжественное открытие фонтана состоялось в Сквере 60-летия Октября. Старт запуску инновационного фонтана дали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Гости праздника увидели уникальное шоу-представление. Его главной темой стало творчество Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Части шоу связала Золотая Рыбка — символ исполнения желаний и один из самых узнаваемых персонажей сказок великого поэта. А мультимедийная площадка фонтана превратилась в «подводное царство», полное чудес и волшебства.

Помимо светомузыкальных эффектов на водном экране фонтана можно транслировать реалистичные видеоизображения и лазерные проекции, благодаря этому он выполняет и развлекательную, и образовательную функции. В вечер открытия на водную гладь демонстрировалась видеолекция искусствоведа, музыканта и писателя Михаила Казиника о композиторе Николае Римском-Корсакове.

Перед гостями праздника выступили музыканты, солисты Мариинского театра, артисты театра света и огня.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Древнейший Псков — туристическая жемчужина нашего региона. Здесь тысячелетняя история гармонично сочетается с инновационностью и готовностью к изменениям. И приуроченное ко Дню города грандиозное событие — открытие мультимедийного фонтана — ещё раз это демонстрирует. Я благодарю правительство региона за поддержку. Совместные слаженные усилия всех участников проекта позволили построить фонтан в рекордно короткие сроки — всего за четыре месяца. Теперь в городе появился не только новый источник радости, вдохновения и искусства для жителей и гостей Пскова, но и образовательная площадка, где можно демонстрировать различные обучающие программы для детей и взрослых».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области:

«Мультимедийный фонтан — это не просто элемент благоустройства, но и новая точка притяжения для жителей и гостей Псковской области. Уверен, он станет символом современного Пскова, объединяющим традиции и инновации.

Он будет не только радовать глаз, но и станет площадкой для проведения различных мероприятий, концертов и праздников. Благодарю Сбер за поддержку и участие в реализации этого замечательного проекта»

Жители и гости города поделились впечатлениями о фонтане и обновлённом облике парка.

Ольга Воеводина, коммерческий директор в телекоммуникационной компании:

«Очень люблю этот город, где я когда-то жила и работала и где остались мои друзья. Стараюсь часто приезжать сюда, чтобы встретиться с ними и погулять по любимым местам Пскова. Новый фонтан – это что-то удивительное! Уверена, что он станет еще одним уютным местом в городе. Я и сама еще не раз приду сюда с подругами летними вечерами полюбоваться над подсвеченные струи воды и отдохнуть от дневного зноя».

Ольга Андреева, пенсионерка:

«Хорошо, что наш город преображается, становится красивее, удобнее для жизни, привлекательнее для туристов. Люблю показывать его гостям, рассказывать о его истории внукам. Фонтан – это еще одно место, – как и Кремль, Финский парк, Покровский угол, – куда можно будет приходить регулярно и с удовольствием».

Фонтан в Пскове стал уже двадцать девятым интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил российским городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге, Орле, Смоленске и на территории мастерской управления «Сенеж».