Молодой терапевт положил глаз на гатчинскую поликлинику

Знакомьтесь: Владимир Владимирович Калугин, врач-терапевт поликлиники «Аэродром».

Новый доктор пришел в гатчинскую поликлинику совсем недавно – 22 июля, после окончания Оренбургского государственного медицинского университета. Перед этим была учеба в медицинском колледже.

Мотивация у молодого терапевта самая, что ни на есть, правильная, и стать врачом он решил еще в подростковом возрасте: «Все просто: хотел видеть радость на лицах людей, когда они обращаются за помощью, а не грусть-печаль. Гатчину выбрал постоянным местом проживания: понравился город, небольшой, комфортный, далее посмотрел больницы, положил глаз на поликлинику «Аэродром». И вот я здесь…»