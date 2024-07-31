Ленинградские «ромашки» - в помощь фронту

Защитить наших бойцов

На такой «ромашке» не погадаешь на любовь, зато в борьбе с вражескими беспилотниками она незаменима. Передо мной – уникальная российская разработка – система радиоэлектронной борьбы «Ромашка». Этот чемоданчик с шестью антеннами-лепестками, начинённый передовой электроникой, может зафиксировать подлёт БПЛА на расстоянии до 500 метров, а после увести дрон в сторону. Ожидается, что такие «цветочки» установят на 7-ми автомобилях, переданных автобазой правительства Ленинградской области на нужды фронта. Мастера из 47-го региона переделали транспортные средства под конкретную задачу: эвакуировать раненых бойцов с поля боя.

В ближайшее время внедорожники с повышенным уровнем защиты направят в расположение группировки войск «Север» вместе с другой техникой и гуманитарной помощью для жителей Донбасса. К слову, представители «Севера» специально прибыли на церемонию передачи ценного груза в Дом правительства 47-го региона – прямиком из-под Харькова. В разговоре с «Ленинградской панорамой» бойцы, которые ещё вчера находились «за ленточкой», неоднократно отмечали: такие поставки техники от земляков на передовой регулярно спасают жизни их товарищей.

— Такая защита необходима: ребята рассказывают, что противники не гнушаются ничем — в том числе целевым образом даже атакуют машины, которые перевозят раненых бойцов. Также передали дроны различных модификаций, в том числе для артиллеристов. Финансово поддерживаем изобретение и производство оборудования, направляемого на СВО: уже поставлено на поток производство глушителей для стрелкового оружия, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Трофейная «Акула» и «умные» бинты

Здесь же, на площадке перед зданием правительства Ленобласти, выставлен «перевязанный» беспилотник самолётного типа с дырой в хвостовой части. Это будущий экспонат музея трофейной техники от ленинградских бойцов — американский дрон самолетного типа «Shark», что переводится как «Акула». Выглядит он аналогично своему названию: хищно и угрожающе. Впрочем, этот смертоносный беспилотник проиграл сражение системе РЭБ, которую ранее на фронт передал фонд «Ленинградский рубеж».

— Засекли «акулу» визуально, включили системы подавления, перехватили управление. После чего посадили, сделали контрольный выстрел в радиоэлектронную часть, чтобы он не записывал местоположение, где находится. Тем самым полностью обезвредили вражеский дрон, – рассказал военнослужащий группировки «Север» Михаил, сбивший этот дрон.

Ленинградские инновации не только помогают бойцам в борьбе с воздушной угрозой, но и выводят на новый уровень систему первой медицинской помощи. Местная компания «Отран» презентовала свою технологию, которая в экстренной ситуации помогает моментально «закрыть» рану. Два в одном: останавливает кровь и работает как антисептик.

— Специальная масса создаётся при перемешивании двух компонентов. Уже после её наносят на рану, она застывает, и образуется мелкопористое эластичное полиуретановое покрытие. Простыми словами — это жидкий бинт. Смесь отлично себя показывает при ожогах, язвах, для укрепления дренажей на коже и при других ранах. Покрытие целенаправленно разрабатывалось для военно-полевой хирургии, применения в условиях катастроф и массовых поражений, — рассказал «Ленинградской панораме» коммерческий директор предприятия Вячеслав Сахно.

Наносить покрытие можно через 15-30 секунд после перемешивания. Оно также обладает обезболивающим эффектом. Боль уходит в первые минуты, эффект держится около трёх часов.

Системная поддержка

Это не первая помощь Ленинградской области бойцам в зоне СВО — гуманитарная и техническая. В 47-м регионе создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами, госпиталями и ремонтными базами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд «Ленинградский рубеж».

— За время проведения СВО у Ленобласти со всеми сложились дружеские отношения: начиная от командующих округов и командармов, заканчивая рядовыми. Все заявки формируются в телефонном режиме – нам звонят и говорят, что нужно на передовой. Недавно позвонили медики, сказали, что эвакуации раненых мешают вражеские дроны. Мы доложили губернатору – и были оперативно закуплены средства РЭБ. И сейчас ребята приехали из-под Харькова, мы вручили им технику – ту, что им особенно нужна, – подытожил директор Фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников.

Отметим, что в общей сложности бойцы получили семь внедорожников, квадрокоптеры, приборы ночного видения, системы радиоэлектронной борьбы, а также детекторы БПЛА. Все это существенно повысит боевую готовность и безопасность наших солдат.

Ксения Бондаренко