Новый сустав – по технологии «быстрого пути»

15 июля в Гатчинской КМБ на третьем этаже бывшего роддома открылось отделение травматологии и ортопедии № 2. Так больница расширяет свои возможности в плане помощи многочисленным пациентам с заболеваниями конечностей – и не только. Этаж полностью отремонтирован, в отделении – двухместные палаты плюс одна одноместная, всего 17 коек, в каждой палате – душ, туалет, современные многофункциональные кровати, жалюзи. Светло, просторно, удобно. Однако залеживаться в этих комфортных условиях никому не придется: новая ортопедия работает по технологии «быстрого пути». Что это значит, какие операции проводятся, и как туда попасть пациенту, рассказывает заведующий 2-м травматолого-ортопедическим отделением Гатчинской КМБ, хирург-ортопед с 20-летним стажем Кирилл Турбин.

- Отделение рассчитано только на плановые операции – никакой экстренности, но если человеку с переломом надо помочь – мы поможем. В отделении оказываются все виды хирургической ортопедической помощи: это и артроскопия, и протезирование тазобедренных и коленных суставов, и хирургия кисти и стопы, и вертебрология – операции на позвоночнике.

- Консервативное лечение, реабилитацию не проводите?

- У нас только хирургия. Реабилитацию наши пациенты проходят не здесь. Наше отделение работает по так называемой технологии fast-track – быстрого пути: мы делаем операцию и через день-два – в зависимости от объема вмешательства – отпускаем домой.

- А что – так можно?

- Так нужно. Нахождение в больнице – это всегда стресс для человека, все хотят быстрее выписаться. Для этого и существует технология быстрого пути: не в ущерб качеству, но по отработанной схеме, чтобы человеку было комфортно.

В среднем, после хирургии кисти, стопы пациенты уходят на следующий день. Оперируются в день поступления, назавтра делается перевязка, оформляется выписка, реабилитолог и лечащий доктор дают рекомендации – чем и как заниматься, когда прийти на осмотр, и человека отпускают домой. В случае операции на спине, при артроскопии – тоже один-два дня максимум. При протезировании коленных и тазобедренных суставов госпитализация занимает, в среднем, три дня.

- Что такое артроскопия?

- В сустав вводится видеокамера, и, если что-то надо «починить» – связки, мениски, манжету в плече – делается операция.

- Сколько хирургов на вашем отделении?

- Хирурги приглашаются в зависимости от количества пациентов, врачи не сидят здесь без дела в ожидании операций. У нас есть вертебрологи, ортопеды, в планах – развернуться на 15-17 операций в день. Пока мы занимаемся только взрослыми, но в ближайшем будущем будем оперировать и детей любого возраста. Есть доктора, которые специализируются на детской кисти, стопе.

- Давайте по порядку, сверху вниз: что вы оперируете?

- Шейный отдел позвоночника – грыжи, плечи – артроскопия (порванные связки, манжеты) и операции после переломов, кисть – все, кроме микрохирургических имплантаций, грыжи поясничного отдела позвоночника, протезирование тазобедренных и коленных суставов, передний отдел стопы – «косточки», пальцы, артрозы среднего отдела, подтаранного и голеностопного сустава.

- Что вы уже успели прооперировать – с чего начали?

- Кисти, спины, стопы, сделали артроскопию. В ближайшее время отделение заработает на полную мощность – с эндопротезированием тазобедренных и коленных суставов. Пациентов, которым требуется замена колен-ных суставов, раза в четыре больше, чем тех, у кого проблемы с тазобедренными, и ожидание везде, как правило, очень и очень длительное – год, два и больше. У нас можно будет сделать операцию уже в этом году. Надо прийти на консультацию, и при наличии показаний к операции мы поставим пациента в лист ожидания, и срок будет исчисляться месяцами или даже неделями.

- Кирилл Олегович, на каких условиях делают операции на отделении ортопедии № 2?

- По полису ОМС. Т.е. бесплатно.

- Как к вам попасть?

- Есть несколько способов. Первый – через консультативный центр Гатчинской КМБ по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15-а, корпус 4, телефоны для записи: +7-981-896-02-25, 8-81371-336-16. Или через Медицинский центр в Гатчине на ул. Горького, 3, телефон call-центра: 8-800-234-42-00. И в том, и в другом центре я веду платный прием. Можно позвонить и записаться на консультацию.

Кроме того, у меня есть прием в городской поликлинике на ул. Урицкого, 1. Телефон контакт-центра: 8 (81371) 78-0-75.

И еще один вариант – через администратора 2-го ортопедического отделения по телефону: 8-964-379-83-00, либо посредством электронной почты:

kmb.gatchina@mail.ru. Наш администратор ведет сопровождение пациентов с момента первого обращения: рассказывает, какие нужно представить документы и результаты обследований (МРТ, КТ и прочее), как подготовиться к операции, какие анализы сдать. Также администратор обзвани-вает пациентов после выписки, через две недели: выясняет, как самочувствие, помогла ли операция. Мы стараемся отслеживать наших пациентов, чтобы они не чувствовали себя брошенными, поскольку местожительство многих может находиться и за сотни километров от больницы.

- Т.е. вы лечите не только жителей Гатчинского муниципального округа?

- Мы принимаем всех россиян, независимо от места регистрации. Достаточно иметь российское гражданство и полис ОМС.

- Кирилл Олегович, сейчас практически все государственные медучреждения жалуются на нехватку кадров. Ваше отделение обошла эта проблема?

- Отчасти. У нас нет трудностей с врачами – не хватает операционных медицинских сестер! Вот это больной кадровый вопрос. А чем больше будет медсестер, тем больше операций мы сможем делать. Мы приглашаем на работу средний медперсонал и предлагаем отличные условия: у нас хороший коллектив, отремонтированное помещение, чистота и, главное, никаких суточных дежурств и смен. Опыт работы в операционной не требуется – мы всему обучим, главное, чтобы был диплом медсестры или медбрата – и желание работать.

- И последний вопрос: бытует мнение, что с артрозами коленных и тазобедренных суставов надо тянуть до последнего, пока в состоянии передвигаться, и к протезированию прибегать в самом крайнем случае.

- Это миф. Ждать четвертой стадии не стоит. Потому что если человек придет к нам с сильно запущенным артрозом, с не сгибающейся ногой, протез поставить будет можно, а вот разогнется после этого нога или нет – большой вопрос. И хотелось бы обратить внимание пациентов: никто не занимается протезированием ради протезирования. Мы не будем оперировать, если можно назначить консервативное лечение.

Беседовала Екатерина Дзюба