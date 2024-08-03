Таицкая санатория

Как Тайцы перешли в государственную казну?

В 1830 году собственником Таицкой усадьбы становится поручик кавалергардского полка Петр Григорьевич Демидов. Известно, что к середине XIX в. поместье находилось в залоге. Для управления имуществом должника над ним было создано Опекунское управление. Тяжелое финансовое положение вынуждает Петра Григорьевича Демидова в 1853 году поставить вопрос о продаже усадьбы в Удельное ведомство.

В связи с планами покупки имения в казну в 1856 году была произведена топографическая съемка с восстановлением межевых границ имения.

Решение вопроса о продаже имения затянулось, и только после смерти Петра Григорьевича Демидова, в 1865 году его сын и дочь вместо вступления в права наследства просили «о приведении в известность количества долгов родителя». Сумма «казенного взыскания» намного превышала сумму, в которую Министерство уделов оценило усадьбу. В июле 1869 г. прошли торги «на имение покойного генерал-адъютанта Демидова, продаваемое за долг Государственному казначейству». Однако сумма, предложенная на торгах, также не покрывала государственного долга.

По желанию императора 15 июля 1869 имение было приобретено в императорскую казну и вошло в состав Государевых имений. В декабре того же года имение было передано в Удельное ведомство Министерства императорского двора и с 1870 года стало сдаваться в наём. Вскоре ходатайство о приспособлении усадьбы под санаторий для чахоточных подало Общество русских врачей. С 1897 года началась история усадьбы как медицинского учреждения.

Обустройство усадьбы и парка для размещения санатория

14 января 1897 года император Николай II подписал указ о передаче Таицкого Государева имения Санкт-Петербургскому Обществу русских врачей для использования и управления на неопределённый срок, пока будет действовать санаторий.

Для обустройства в усадьбе санатория к 1897 году был создан специальный Комитет по управлению. Во второй половине 1897 года здания усадьбы были отремонтированы и оборудованы для размещения в нём медицинского учреждения. Сохранились отчёты об этих работах, из которых следует, что здание было оснащено новейшим для той эпохи оборудованием. В некоторых помещениях разместили электрические вентиляторы, во всех помещениях санатории и около каждой кровати устроены электрические звонки, а в главное здание была проведена ключевая вода. Известно, что все здания санатория были оснащены электрическим освещением «от керосинового двигателя системы Яковлева».

Важным решением по перепланировке главного усадебного здания стало остекление парадного западного фасада. Свободно стоящие в открытой лоджии колонны соединили оконные переплёты. Позднее, в 1909 году, были остеклены и угловые террасы округлой формы.

Изменения, направленные на приспособление имения под медицинское учреждение коснулись всего ансамбля. В течение 1897-1898 годов Санкт-Петербургское общество русских врачей проводило ремонтные и строительные работы в усадьбе. Был построен новый корпус для мужского Георгиевского отделения санатория, здание бывшей магнитной обсерватории перестроили для размещения церкви, освящённой в 1898 году во имя св. равноапостольной Марии Магдалины.

В период размещения в усадьбе санатория были разобраны здания оранжерейного комплекса и ветхих деревянных построек.

Порядок поддерживался только на территории, прилегающей ко дворцу, в северной части были созданы различные хозяйства санатория, среди них молочня и птичник. Воду из озера спустили, здесь образовалось несколько островков. Судя по документам, это не нарушило действие водной системы. На открытках периода Таицкой санатории можно увидеть пейзажи с Таицким озером, аллеями и поляной.

Санаторий в Тайцах в советский период

В 20-е годы XX века после окончания революционных и военных событий в Тайцах вновь заработал санаторий. Он получил название «Санаторий им. Н.А. Семашко», наркома здравоохранения.

Советская газетная публицистика помогает узнать побольше о том, как учреждение работало в те годы. Статья Е. Луганского «Тайцы» в газете «Красная нива» от 30 августа 1925 года рассказывает: «Целых 28 лет кряду, зимой и летом, осенью и весной, широко открыты узорчатые ворота санатория».

Текст о санатории насыщен военной риторикой: «В своей борьбе Тайцы отлично вооружены: кварцевым кабинетом, с целыми четырьмя так называемыми «горными солнцами»». «Горное солнце» — ртутно-кварцевая лампа, богатая ультрафиолетовыми лучами, которая получила широкое распространение в медицине и санаторском лечении этого периода. Победить в войне с болезнью в Тайцах также помогали такие достижения науки как кабинет искусственного вдувания азотного газа в лёгкие больных и впрыскивания туберкулина и кальция.

Главные методы лечения в 20-30-е годы XX века в Таицком санатории: питание, режим сна и бодрствования и свежий воздух. На светлых открытых верандах располагались ряды коек, зимой больные на веранде лежали в тёплых меховых мешках.

Во время Великой Отечественной войны в Тайцах располагался сначала госпиталь РККА, а после оккупации — вермахта. После завершения войны санаторий вновь открылся, название сменилось на санаторий им. Я.М. Свердлова. Последний пациент был выписан в 1989 году.