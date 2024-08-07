Белые аисты – добрые вестники

Птица счастья

Решением Президента России 2024 год в нашей стране объявлен Годом Семьи. По славянским поверьям, в дом, рядом с которым появляется гнездо белого аиста, приходит семейное счастье и благополучие.

В этом есть своя логика, ведь аисты – преданные семьянины: они образуют стабильные пары на весь период размножения. В семье этих птиц царит равноправие: сообща строят гнездо, вместе насиживают яйца и заботливо выращивают потомство. Вот только на зимовку самец с самкой улетают порознь и, как правило, даже в разные страны.

Белые аисты начали заселять Ленинградскую область сравнительно недавно, с начала 1970-х годов. До этого было лишь несколько единичных залётов этих птиц в Санкт-Петербургскую губернию в 1894 и в 1910 годах. Сейчас в нашем регионе продолжает свой род более трёхсот пар аистов, и численность их продолжает увеличиваться.

Наверняка многие из вас видели одиночных аистов, задумчиво кормящихся вдоль автодорог. Обычно такую картину можно наблюдать во второй половине лета. А большие скопления этих птиц встречаются полях во время сенокоса. Однажды в Гатчинском районе я наблюдал, как за трактором следовало около полусотни аистов: в скошенной траве им удобно выискивать себе пищу: дождевых червей, лягушек, мышевидных грызунов, мелких птиц и даже змей.

Заботливые родители

У аистов-родителей сейчас, пожалуй, самое непростое время. Птенцы выросли, по размеру их уже сложно отличить от взрослых– а вот самостоятельно кормиться они пока ещё не умеют. Внешне дети сейчас отличаются от мамы с папой только цветом клюва: у малышей он тёмно-серого цвета, а у взрослых птиц – красного. Аистята активно учатся летать: они вспархивают из гнезда, делают небольшие круги и возвращаются обратно. Из соображений безопасности на землю они пока не слетают. А родители в это время вынуждены собирать пропитание своим подросткам: они прилетают в гнездо буквально на несколько минут – чтобы выгрузить из зоба запасы пищи и вновь отправиться на охоту.

Непростая задача для пары вырастить хотя бы 2–3 птенцов. Сложно представить, как справляются родители, когда число их прожорливых отпрысков – пять! Подобный рекорд был установлен в этом году семьёй аистов в деревне Выре Гатчинского района. Порой учёными отмечается и по шесть яиц в гнезде, но не из каждого вылупляются птенцы, не говоря уже о том, что не всех детёнышей удаётся выкормить. Известен факт: если родители понимают, что им не прокормить большое количество птенцов, они могут выбросить из гнезда самого слабого.

А вот аисты из деревни Выра – настоящие рекордсмены, ведь им удалось благополучно «поставить на крыло» всех своих деток! Вскормить пятёрку способна только взрослая, опытная пара и, разумеется, при наличии хорошей кормовой базы.

Наши верные соседи

Аисты часто селятся вблизи населенных пунктов. Гнёзда строят на жилых и хозяйственных постройках, электрических столбах, водонапорных башнях – эти металлические конструкции аисты особенно активно используют в качестве фундамента для своего дома. Пожалуй, это самая надёжная опора для их жилища. И хотя люди уже не используют водонапорные башни по прямому назначению, считаю, что их необходимо сохранять – хотя бы для этих величественных птиц.

Гнездо аиста – крупная постройка из веток, скреплённых землей и соломой. Своё жилище птицы используют многократно и постоянно достраивают. С годами размер гнезда увеличивается и может достигать в диаметре 2,5 метров, а в высоту – трёх-четырёх метров, и весить несколько тонн! Внутри гнёзд аистов часто селятся и другие птицы: воробьи, скворцы и даже галки. В Ленинградской области есть гнёзда белого аиста, возраст которых составляет несколько десятков лет.

Сёла, покинутые людьми, аисты со временем тоже оставляют. Они перестали гнездиться в большинстве населенных пунктов Чернобыльской зоны. Символично, что на памятнике жертвам радиационных аварий и катастроф, который находится в Санкт-Петербурге в парке имени Академика Сахарова, изображён именно одинокий аист. Здесь эта птица символизирует надежду на возрождение жизни.

В природе у белого аиста существует полная противоположность – чёрный аист. В отличие от белого, чёрный – очень скрытная птица, которая избегает человека и селится в глухих лесах. Чёрные аисты крайне редко встречаются в Ленинградской области и занесены в Красную книгу нашего региона.

Любоваться белыми аистами нам осталось недолго. В конце августа они начнут сбиваться в стаи и отправятся на зимовку. Некоторые полетят в Южную Африку – их путь превысит 10 тысяч километров. На это нелёгкое путешествие у аистов уходит примерно три месяца.

Молодёжь может лететь как отдельно от родителей, так и вместе, а вот супруги всегда направляются в разные места, и иногда даже в разные страны. Известен факт, когда одна из семейных пар Ленинградской области разлетелась даже по разным континентам: самка зимовала в Испании, а самец – в Южной Африке. Интересно, что весной они встретились на своём гнезде с разницей в несколько дней!

Молодые птицы проводят первые два года своей жизни в местах зимовки, в тёплых странах. Только в возрасте 3-х лет они возвращаются на север – туда, где появились на свет, чтобы продолжить род. Селятся они обычно неподалеку от родительского гнезда, в радиусе 100 км от места рождения.

Часто бывает, что люди помогают птицам в постройке жилища. Так во дворе храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области служители церкви специально установили бетонную опору, на которой аисты свили себе гнездо и уже восемь лет благополучно выводят потомство.

Круг жизни

Каждую весну я приезжаю к этому гнезду, чтобы снять на видео, как обустраивают быт вернувшиеся из дальнего путешествия будущие родители. Здесь можно стать свидетелем незабываемых моментов их взаимной нежности. Весенние ухаживания у семейной пары аистов происходят только «дома» – в гнезде. Птицы постоянно оказывают друг другу знаки внимания, перебирая перья на голове и шее у партнёра. Они исполняют ритуальные брачные танцы: синхронно закидывают головы на спины и клювом издают барабанную дробь, которая слышна за сотни метров. Щёлканье клювом – основной способ общения у аистов: таким образом они приветствуют друг друга каждый раз, когда встречаются после расставания.

Через пару недель после такой встречи, у птиц появляется кладка – как правило, от 3 до 5 яиц, которые насиживают оба родителя по очереди. Самец во всём помогает своей избраннице. Примерно через месяц на свет появляются зрячие, но абсолютно беспомощные птенцы. Невероятно: выпрашивая пищу у родителей, аистята издают звук, похожий на мяуканье котят.

К концу лета, когда птенцы станут полностью самостоятельными, для них настанет время на несколько лет улететь из Ленинградской области, чтобы, повзрослев, вернуться домой, на Родину, и здесь продолжить свой род.

Павел Глазков

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