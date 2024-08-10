Спортивная семья Антиповых

- Спорт в нашей семье уважают все, это, можно сказать, наследственное, – рассказывает Леонид Антипов. – Папа у меня очень спортивный человек - играл в баскетбол за Гатчину, в русский хоккей (хоккей с мячом) на Первенстве СССР, на лыжах бегал. Мои родители познакомились на катке в Гатчине. Папа так эффектно подкатил к маме, что она не устояла – начала с ним встречаться. И скоро будет уже 60 лет, как они вместе!

Когда я был маленьким, у нас заведено было: наша семья и семья маминого двоюродного брата зимой каждое воскресенье ходили в парк кататься на лыжах. Родители считали, что мне полезен свежий воздух. Я родился болезненным мальчиком, у меня была бронхиальная астма. Родители пытались меня реабилитировать. Сначала отдали на плавание, но там не получилось, возможно, потому что с хлоркой всё связано. А потом «случайно» я выиграл Первенство школы на лыжных стартах. Все-таки воскресные прогулки меня натренировали. На меня обратил внимание тренер Олег Васильевич Федоров – пригласил заниматься лыжным спортом.

- В какой школе вы учились?

- В 9-й. В начальных классах стал заниматься лыжами.

Сначала был в отстающих, но постепенно стал показывать хорошие результаты: выиграл Первенство ДСО «Труд» среди старших юношей, в «Трудовых резервах» на Первенство России ездил – в эстафете среди учащихся мы были первыми, выступал в составе сборной команды СКА.

- А как же ваша бронхиальная астма?

- Когда я попал в сборную Ленинграда, то врачи не верили, что у меня было это заболевание – оно исчезло.

- Выходит, спорт подарил вам здоровье…

- … и любимую жену. Если мои родители познакомились на катке, то я с будущей супругой – на лыжне. Елена тогда была в сборной команде Ленинграда. Мы пересекались с ней на соревнованиях, там и обратили внимание друг на друга, подружились, потом поженились – уже 37 лет вместе. Благодарю судьбу, что со мной рядом такая прекрасная женщина.

- Вы не только дружная семья, но еще и коллеги с супругой. Как началась ваша тренерская карьера?

- Благодаря дочери Марине. С одной стороны, после армии, когда родилась дочь, мне пришлось от спорта немного отойти – надо было содержать семью. Сначала Н.С. Пименов помог устроиться на «Гатчинсельмаш», где я один день работал и четыре усиленно тренировался. В то время на всех крупных предприятиях были освобожденные команды, которые выступали на соревнованиях. Вот и я выступал за «Гатчинсельмаш», завоевывал награды. Потом познакомился с Павлом Евгеньевичем Елкиным, и мы стали шить одежду – была такая фирма «Кэприкон». Но спорт не бросали. Супруга работала спортивным инструктором на «Гатчинсельмаше». Зимой вместе катались на лыжах в парке.

- Дети у вас, наверное, с рождения на лыжах стоять умеют?

- Практически да. Но в этом заслуга моей супруги. Пока я зарабатывал деньги, она занималась воспитанием детей. Именно она очень много тренировалась с Мариной, разглядела ее потенциал и способности. И когда Марина начала показывать достойные результаты в лыжном спорте, мы приняли решение идти дальше вместе. Я оставил работу в фирме и стал тренером. Перешла на тренерскую работу супруга. Марина с младшего возраста стала выступать на всероссийских соревнованиях, занимать призовые места. Мы начали развивать лыжный спорт в Гатчине. Набрали воспитанников. Нам очень помогла руководитель областной спортшколы Татьяна Ивановна Маевская. Она понимала, какой это сложный вид спорта.

Сейчас Елена Вячеславовна Антипова - тренер в областном центре «Ладога». Она начинает заниматься с маленькими детьми, делает самую рутинную тяжелую работу. А когда они подрастают, то на соревнования выезжают уже со мной, т.к. я комплектую сборные команды Ленинградской области. Сейчас я старший тренер Ленинградской области по лыжным гонкам в Центре спортивной подготовки, педагог-организатор в областном центре «Ладога».

- Марина Антипова вписала свое имя в летопись гатчинского спорта. Её можно назвать самой титулованной лыжницей Гатчины?

- Марина из числа гатчинских лыжников достигла, пожалуй, самых высоких результатов. Была в сборной команде Санкт-Петербурга. Входила в юниорскую сборную команду страны. Участница Первенства мира в Словении, где заняла 8 место. Но прежде, чем туда попасть, надо было занять 1–2 место на Первенстве России.

Сын Дмитрий тоже с детства на лыжах. Правда, был период, когда он сказал, что лыжи надоели, решил заниматься боксом. Петр Геннадьевич Гуменников его даже хвалил: стоит хорошо, ноги крепкие. Но два месяца прошло, и Дима сказал - лучше лыжи. Достиг хороших результатов – чемпион Ленинградской области, выигрывал Первенство Санкт-Петербурга, занял 5 место на всероссийских соревнованиях, был в списках молодежной сборной страны.

Сейчас Дмитрий работает в МЧС, выступает за свой коллектив где только можно. А еще по совместительству работает тренером в Гатчинской спортивной школе № 3, помогает тренировать юных лыжников.

- Леонид Владимирович, а где проходят тренировки? Где в Гатчине дети занимаются лыжным спортом?

- Несмотря на то, что Марина давно выросла, и даже сын Дмитрий уже не школьник, мы продолжаем заниматься с детьми – теперь это не просто наша профессия, но и судьба.

Сейчас в Гатчине занимается около 60 человек. «Лыжный дворец спорта» располагается в лицее № 3. Начинал обустраивать базу еще Анатолий Николаевич Ефимов, когда работал в этой школе. В 90-е годы очень помогал в то время председатель спорткомитета города Николай Сергеевич Пименов. Здесь занимались и борцы, и лыжники, и пауэрлифтинг был... Очень многое сделано моими руками, нашими выросшими воспитанниками, родителями. Впрочем, основная часть тренировок проходит на свежем воздухе.

Чем хороши и полезны лыжные гонки, так это тем, что почти все тренировки – 90 % - проходят на свежем воздухе. И только плохая погода заставляет остаться в зале. Наша база расположена рядом с парком, который еще не так давно можно было посещать в любое время совершенно беспрепятственно. Когда-то мы хорошие тренировки проводили в Дворцовом парке, потому что там есть небольшие склоны, особенно у Березового домика, что важно для отработки технических элементов. Лыжные гонки предусматривают бег по пересеченной местности, этому научить надо… Сейчас мы занимаемся в Орловой роще. Но детям обязательно нужны тренировочные сборы, стараемся раза три за год их вывозить – чтобы они понимали специфику, была накатанность, уверенность. Вот только что вернулись из Витебской области.

- Так это же Беларусь! Неужели ближе не найти места для сборов?

- В Беларуси очень хорошая база, ее не так давно построили – современная, комфортная, хозяева радушные. Трассы очень хорошие.

До этого были в Пестово Новгородской области - место, хорошо известное лыжникам, здесь расположен центр лыжного и лыжероллерного спорта. Скоро поедем в Токсово, но туда очень сложно пробиться. Там лыжероллерная трасса единственная, команд много. База считается одной из лучших в России, там есть искусственный снег круглогодично, поэтому в Токсово приезжает много российских сборных. Сейчас, например, молодежная сборная России тренируется. Таким мелким школам, как наша, трудно вклиниться.

- А за чей счет ездили в Беларусь?

- За счет наших главных спонсоров – родителей.

- Сейчас вновь заговорили о необходимости строительства лыжероллерной трассы в Гатчине.

- Об этом разговоры ведутся уже лет 20, даже проекты видел... Не думаю, что доживу до того светлого для лыжников дня, когда она будет построена.

Пока у нас в Гатчине одно место для соревнований лыжников – в Орловой роще. Еще при

А.С. Стахове лыжную трассу в парке оборудовали - поставили столбы, осветили. В 90-е годы она оказалась бесхозной, и все, что можно, с нее растащили. Потом при Е.Н. Волосковой ее стали восстанавливать… (А.С. Стахов и

Е.Н. Волоскова – экс-председатели спорткомитета города Гатчины – прим.ред.)

Сейчас желающих покататься на лыжах много, целыми семьями по выходным приходят – и это радует. За трассой в первую очередь сами спортсмены следят, персональная благодарность - Анатолию Николаевичу Ефимову.

- Вы принимаете самое деятельное участие в организации и проведении лыжного марафона. А участвовать в нем приходилось?

- Конечно. Трижды был его победителем. Выходили на старт всей семьей. Даже зять, муж Марины – Евгений Кармазов был участником лыжного марафона, в его активе бронзовая медаль.

К слову, сегодня все участники Гатчинского лыжного марафона получают на финише медаль. Задумал ее в свое время я, подсмотрев идею у велосипедистов.

- С какого возраста вы принимаете детей в лыжную секцию?

- По стандартам должны брать с 9 лет, но это уже поздно по сегодняшним меркам. Омолаживается спорт. В 10–11 лет дети уже выступают на Первенстве России в младшей возрастной группе.

В этом году у нас девочка, Варвара Панферова, на Всероссийских соревнованиях на призы «Пионерской правды» в классическом стиле заняла 2-е место. К слову, ее брат у нас занимался. А вообще сейчас к нам приводит своих детей первое поколение наших воспитанников.

- Каковы ваши тренерские победы?

- Наш с женой тренерский стаж – более 25 лет. За это время мы подготовили 9 мастеров спорта России.

Чтобы добиться высоких результатов, важно, чтобы стремление к победам было не только у ребенка, но и у родителей. Они должны понимать, насколько это тяжелый вид спорта, который требует постоянства и упорства. Если просто отдали, чтобы чем-то занимался - результатов больших не получится, как правило.

- Сейчас в Гатчине есть талантливые ребята?

- Да, перспективные спортсмены есть. Например, Егор Недорезов, Евгений Рыков, Миша Фролов. У всех них родители - спортсмены, нацелены на результат. И ребята стремятся к победам.

- В Год семьи не могу не спросить про ваши семейные традиции?..

- Так сложилось, что большую часть времени мы в разъездах. Но на дни рождения стараемся собираться. И на Гатчинский лыжный марафон. С 2010 года ни одного марафона без моего участи не проходит. Естественно, рядом – жена, сын. Марина с семьей сейчас живут в Сестрорецке, там зять работает. У них двое детей, Настя и Ева. Все катаются на лыжах, есть весь необходимый инвентарь. Но еще девочки учатся в музыкальной школе. Настя профессионально занимается большим теннисом, будет играть на Дне физкультурника в Гатчине на кортах у Балтийского вокзала. Она входит в топ-5 спортсменок Санкт-Петербурга своего возраста. Ева вместе с папой стала участвовать в детских соревнованиях, в фестивале «Папа, мама, я – спортивная семья», ей нравится.

- Выходит, у вас большая спортивная семья. И мы от всех читателей «Гатчинской правды» сердечно поздравляем вас с приближающимся Днем физкультурника.