6 гатчинских школ вошли в ТОП-15 школ региона

Данное оценивание проводилось в Ленинградской области впервые. В оценке приняли участие 327 школ Ленинградской области - образовательные организации, реализующие программы среднего и основного общего образования. Их оценивали по 61 критерию по 6 направлениям, включающих в себя:

- качество образовательных результатов;

- доступность образования или создание условий для достижения образовательных результатов;

- профессиональное самоопределение;

- развитие таланта;

- ресурсное обеспечение;

- создание современной образовательной инфраструктуры.

«По результатам проведенной интегрированной оценки деятельности выделены 100 школ региона с лучшими результатами, 15 из которых продемонстрировали высокий уровень качества образования», - отметила Вероника Реброва.

В ТОП-15 школ региона с высоким уровнем качества образования вошли 6 школ Гатчинского муниципального округа: