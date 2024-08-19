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6 гатчинских школ вошли в ТОП-15 школ региона

Сегодня в рамках пресс-конференции председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва объявила результаты региональной интегрированной оценки качества образования в школах региона по итогам их деятельности за 2023/2024 учебный год. В ТОП-15 школ региона вошли 6 школ Гатчинского муниципального округа.

Рубрики:  Образование

Данное оценивание проводилось в Ленинградской области впервые. В оценке приняли участие 327 школ Ленинградской области - образовательные организации, реализующие программы среднего и основного общего образования. Их оценивали по 61 критерию по 6 направлениям, включающих в себя: 

- качество образовательных результатов; 

- доступность образования или создание условий для достижения образовательных результатов; 

- профессиональное самоопределение;

- развитие таланта; 

- ресурсное обеспечение; 

- создание современной образовательной инфраструктуры.

«По результатам проведенной интегрированной оценки деятельности выделены 100 школ региона с лучшими результатами, 15 из которых продемонстрировали высокий уровень качества образования», - отметила Вероника Реброва.

В ТОП-15 школ региона с высоким уровнем качества образования вошли 6 школ Гатчинского муниципального округа:

  • Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского (4 место), 

  • лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова (5 место), 

  • Гатчинская средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов (6 место), 

  • Сиверская гимназия (11 место), 

  • Гатчинская средняя школа № 2 (15 место). 

 