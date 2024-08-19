6 гатчинских школ вошли в ТОП-15 школ региона
Сегодня в рамках пресс-конференции председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва объявила результаты региональной интегрированной оценки качества образования в школах региона по итогам их деятельности за 2023/2024 учебный год. В ТОП-15 школ региона вошли 6 школ Гатчинского муниципального округа.
Данное оценивание проводилось в Ленинградской области впервые. В оценке приняли участие 327 школ Ленинградской области - образовательные организации, реализующие программы среднего и основного общего образования. Их оценивали по 61 критерию по 6 направлениям, включающих в себя:
- качество образовательных результатов;
- доступность образования или создание условий для достижения образовательных результатов;
- профессиональное самоопределение;
- развитие таланта;
- ресурсное обеспечение;
- создание современной образовательной инфраструктуры.
«По результатам проведенной интегрированной оценки деятельности выделены 100 школ региона с лучшими результатами, 15 из которых продемонстрировали высокий уровень качества образования», - отметила Вероника Реброва.
В ТОП-15 школ региона с высоким уровнем качества образования вошли 6 школ Гатчинского муниципального округа:
Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского (4 место),
лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова (5 место),
Гатчинская средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов (6 место),
Сиверская гимназия (11 место),
Гатчинская средняя школа № 2 (15 место).