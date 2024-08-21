Пожар маскировал убийство?

13 августа в садоводстве «Тайцы» загорелся одноэтажный деревянный дом. После тушения на месте пожара были обнаружены сильно обгоревшие останки хозяйки – 70-летней женщины.

На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска, следственного отдела по г. Гатчине, эксперты. Согласно предварительным данным, смерть женщины наступила в результате тупой травмы шеи с повреждением шейного отдела позвоночника. Также у нее установлен перелом костей носа, органокомплекса шеи, ребер. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.

По горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали в Красном Селе подозреваемого – 47-летнего Руслана М., не судимого. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.