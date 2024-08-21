В Гатчине продолжается ремонт теплотрассы на Чехова

На улице Чехова полным ходом идут ремонтные работы на теплотрассе у поворота на ул. Волкова, напротив спортплощадки. Самый важный отрезок – пересечка, проход теплотрассы под дорогой.

Гатчинцы с интересом наблюдают, как дружно работают спецтехника и рабочие. Понятно, что лучше сейчас поменять все, а не зимой латать дыры.

Вот огромная труба сначала плавно подводится к месту укладки, а затем плавно опускается в траншею. Работают быстро. Вчера демонтировали - сегодня все смонтировали, пристыковали. Затем идут сварочные работы. Чтобы смонтировать и подключить все трубопроводы на этом участке, потребовалось отключение горячего водоснабжения на три дня.

Руководит процессом представитель трудовой династии, старший мастер Антон Петров. Он начинал работать в «Тепловых сетях» слесарем, как и его отец, который теперь уже работает в его подчинении. Антон учится в профильном институте, работа в МУП «Тепловых сетях» ему нравится, и руководство планирует повышать его в должности.

На ул. Чехова МУП «Тепловые сети» меняют трубопровод диаметром 500 мм. Протяженность трассы - 25 метров, трубы - 50 метров. Труба меняется вместе с гильзой диаметром 900 мм. Гильзы укладываются под проезжую часть и тротуары для надежности.

Затем рабочие приступят к ремонту на пересечении улицы Чехова и Радищева. Работы будут производиться приблизительно до конца августа. В целом на 15 августа около 80 процентов трубопроводов смонтировано на всех участках. Остается несколько дней, чтобы все доделать и отключить горячую воду для переврезки трубопроводов в действующую трассу.

Напомним, что первым участок дороги по ул. Чехова перекрыл подрядчик гатчинского «Водоканала». Он еще работает. А тем временем, пока дорога перекрыта, МУП «Тепловые сети» стараются выполнить свои работы. Как только сети будут заменены, начнется благоустройство улицы. Подрядчики уже приступили к работе и продвигаются к месту замены сетей со стороны Пушкинского шоссе.

- Мы постарались, насколько возможно, делать все комплексно, не мешая друг другу, - рассказывает главный инженер МУП «Тепловые сети» Мария Свягина. - В единый промежуток времени свои трубы прокладывают подрядчики и МУП «Водоканала», и МУП «Тепловые сети», и уже на подходе работы по благоустройству. Кран, экскаваторы, спецмашины работают наши. В приобретении техники нам помогает гатчинская администрация.