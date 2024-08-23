В Семрино появится молодёжный центр

Земельные участки «Центру патриотического воспитания» Ленобласти предоставил КУГИ, сообщил телеграм-канал Леноблкомимущества.

Земля, которая будет предоставлена под центр, входила в большой массив. На его территории ранее находились военные склады. В прошлом году массив от военного министерства перешел в собственность Ленобласти.

За это время специалисты КУГИ разделили массив, установили новые границы земельных участков, привели их вид в соответствие с планируемым использованием и подготовили все необходимые документы о предоставлении.

Молодежный центр «Авангард» будет построен на территории 2 667 квадратных метров. На фундаментах бывших военных складов. Строители оценили их как вполне надежные.

Всего под создание патриотического центра будет передано порядка 5 га.

Фото: телеграм-канал Александра Дрозденко