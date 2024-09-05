Среди погибших в ДТП – 3 ребёнка

За семь месяцев на территории Гатчинского района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате этих ДТП трое детей погибло, и 18 получили травмы различной степени тяжести.

Пятеро детей попали в аварии по собственной неосторожности. Один из них – подросток из Петербурга, дачник, вышел на проезжую часть и погиб под колесами автомобиля. Четверо пострадали. В 11 случаях дети, пострадавшие в ДТП, были пассажирами. Также в аварии пострадал водитель мопеда.

Из 14 пострадавших детей-пассажиров восемь находились в детских удерживающих устройствах, либо были пристегнуты ремнем безопасности.

Вопиющий случай произошел в июле на железнодорожном переезде станции Дивенской. Водитель автомашины Renault – отец семейства из Петербурга – решил проскочить перед приближающейся электричкой. И не успел. В машине находились его жена и двое детей.

Переезд не оборудован ни шлагбаумом, ни автоматическими барьерами и не относится к категории, требующей такого оборудования. Для водителей там есть только светофор и звуковая сигнализация. Водитель «Рено» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Как рассказали очевидцы, он был такой не один – перед идущим поездом Петербург – Псков пытались проскочить три машины, но успели только первые две. Машинист непрестанно сигналил, пытался экстренно затормозить, но, как известно, поезд мгновенно остановить невозможно. Машину буквально смяло при столкновении и протащило по путям до платформы. Погибли мужчина, женщина и двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Возможно, категория переезда будет пересмотрена.