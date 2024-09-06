Задержан телефонный террорист

24 мая, поздно вечером, из хулиганских побуждений некий злоумышленник прислал в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщение о том, что в поселке Торфяном Гатчинского района заминирован дом. Прекрасно зная, что никакого заминирования нет.

После проверки по факту заведомо ложного сообщения о терроризме было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ.

29 августа, в три часа ночи, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники гатчинского уголовного розыска за совершение данного преступления задержали 41-летнего жителя Мурино Евгения Н., работающего кладовщиком, судимого. Гражданин Н. полностью изобличен, дактилоскопирован и отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо ограничением свободы или принудительными работами на срок до трех лет.