Гатчинское скалолазание: труд, упорство, красота
В этом году исполняется тридцать лет секции скалолазания при Гатчинской детско-юношеской спортивной школе №2. Все эти годы с ребятами занимается ведущий тренер-преподаватель Северо-Западного федерального округа, председатель Федерации скалолазания Ленинградской области Галина Юрьевна Новикова.
Скалолазание считается одним из самых красивых видов спорта. Наблюдать за спортсменами, которые ловко, подобно ящеркам, поднимаются на головокружительную высоту, можно бесконечно. Но за этой красотой стоят упорный многолетний труд, любовь к своему спорту, целеустремленность. Скалолазание — это и призвание, и образ жизни. А ещё это романтика выездов на настоящие скалы, бесконечная проверка себя, крепкая дружба со своими единомышленниками.
За минувшие десятилетия Галина Юрьевна Новикова создала замечательную команду молодых людей, бесконечно влюбленных в этот вид спорта. Достижения юных спортсменов из Гатчины высоко оценены на самых разных уровнях, включая всероссийские соревнования, чемпионаты Европы и мира.
Мы поговорили с Галиной Юрьевной о том, что такое гатчинская техника скалолазания, как всё начиналось, и каково быть тренером в таком непростом виде спорта.
- Галина Юрьевна, что привело вас в этот вид спорта? Как всё это началось для вас?
- Можно сказать, что в скалолазание я попала случайно. Занималась легкой атлетикой, гимнастикой, конькобежным спортом. Мои подруги узнали, что при бассейне ЛИЯФ есть секция скалолазания, куда брали с 14-ти лет. Мы пришли туда и были совершенно очарованы. Там занимались молодые люди, красивые, накачанные, много что умевшие на то время. Они тренировались на скалодроме, ездили на природу, поднимались на скалы в Карелии, играли на гитаре. Меня просто поразило это многообразие! Я втянулась во все это практически сразу и осталась там на всю жизнь.
Было интересно все, скалолазание — это ведь всегда что-то новое. Трассы не могут быть одни и те же. Если на скалах — то это всегда неповторимый природный рельеф, в котором каждый находит что-то свое. Скалолазание — это математика, в первую очередь: нужно всегда думать, просчитывать каждое движение, искать идеальный вариант.
Мы ездили на соревнования по всей России, у нас было очень много знакомых по линии спорта, с которыми мы стали друзьями на долгие годы. Было совсем нескучно!
- Как вы стали тренером?
- Тоже совершенно случайно. Еще когда училась в школе, собиралась либо осваивать техническую специальность, либо стать ветеринаром. Когда мне было 19 лет, из нашей секции по разным причинам ушли сразу три тренера. Дети уже были набраны, и мне предложили взять их. Я говорю: «Да я ж детей не люблю! Я не представляю себя тренером!» И все-таки я попробовала, и — получилось!
- Это удивительно! Дети вас просто обожают. Вас называют «мамой гатчинского скалолазания»...
- И я их очень люблю! Всех! И очень переживаю, когда они уходят. Год назад меня спросила подруга, довольна ли я своим выбором, нашла ли себя в жизни. И я ответила: «Да! Теперь я понимаю, что это моё».
- Какой Вы тренер? Мягкий, строгий, жесткий?
- Тогда я была в чем-то мягче, наверное. Тогда у нас еще был альп-клуб «Гатчина», который в 1994 году вошел как секция скалолазания в спортивную школу. Мы с детьми были в общем-то на равных. Они были ненамного младше меня и звали меня просто Галей. Но мы с ними добились очень хороших результатов — на тот момент у нас была тройка сильнейших спортсменов. Наталья Новикова стала мастером спорта. Наталья Хрусталева сейчас работает в клубе «Тринити» тренером по скалолазанию. Петр Островерхов добился больших успехов на международном уровне.
Но время стало другим, жизнь изменилась, появилось чувство огромной ответственности за детей. Наверное, я стала жестче, стала более строгой и категоричной. Это довольно опасный вид спорта. На тренере лежит очень большая ответственность - строгость и дисциплина просто необходимы.
Да и нынешние дети уже не те, что были раньше. Они другие. Тогда не было разницы в благополучии семей, все было более-менее уравнено. Проблем с детьми не было: они были более послушны, всегда прислушивались ко мне. Нынешние дети вроде бы слушают, но не слышат. Или пропускают мимо ушей и делают так, как им удобно. Приходится их постоянно настраивать: «Ребята, мне важно вернуть вас живыми вашим родителям». Мы ведь выезжаем в естественный рельеф, где высота скал может достигать сорока метров.
Конечно, я требую с них очень много. Кто это понимает, тот остается и идет со мной дальше. Более слабые не всегда выдерживают такую строгость, кто-то уходит. Чему-то я их научила, но нам в какой-то момент становится не по пути. Но я думаю, так и должно быть. Сильнейшие прислушиваются, и я уже им доверяю, я не боюсь за них. У нас сейчас хороший, дружный коллектив. Кто выдерживает, мы с ними идем дальше и радуемся жизни.
- Какой период в жизни секции был самым трудным?
- Наверное, это было тогда, когда мы фактически остались без скалодрома — в 2017 году. Наш скалодром при ПИЯФ был очень старым: его построили еще в 1977 году, а модернизировали в 1999 году. Конечно, со временем он пришел в негодность, обветшал. И был такой момент, когда мы испугались: все, нас закроют. Куда деваться? Дети уже набраны, уровень у них очень высокий. Были разные предложения, в том числе, и в Питер перейти вместе с детьми. Но хотелось остаться в Гатчине.
К счастью, нам пошли навстречу. Оставили маленькую полоску для тренировок в Гатчине. Администрация города выделила нам автобус, и нас два раза в неделю бесплатно возили в Санкт-Петербург на тренировки. И мы не потеряли форму! Дети даже как-то мобилизовались — их целеустремленность, желание победить дали свои плоды. У нас по-прежнему тренировались лидеры и члены сборной России. А в сентябре 2022 года в центре физкультуры и спорта «Волна» открыли новый скалодром. Мы очень благодарны руководству нашего города за этот замечательный подарок!
Дети просто воспряли духом. На сегодняшний день у нас шесть членов сборной команды России. В январе 2024 года мы были на всероссийских соревнованиях в Воронеже. Ребята себя показали очень достойно: мы взяли там пять призовых мест - просто великолепный результат!
Сейчас мы продолжаем готовиться. Скоро у нас будут соревнования в Калининграде. Все стараются помогать нам, в том числе и снаряжением. Чтобы ребенок мог достойно выступать в полную силу, нужно хорошее снаряжение, в том числе скальники (скальные туфли). Они очень дорогие, а спортсмену нужны две-три пары скальников. Нам помогли их приобрести. Все это дает большую надежду и желание работать здесь, в Гатчине.
- Правда ли, что гатчинское скалолазание считается особенным?
- Наши гатчинские спортсмены действительно отличаются особенной техникой лазания. Это даже на соревнованиях отмечают. Скалолазание — это, прежде всего, техника ног. Еще до того, как я пришла в этот спорт, наши скалолазы уже показывали это красивое лазание. Они уже выигрывали на уровне России, многие были мастерами спорта.
Гатчинская техника лазания — мягкая, «кошачья». Это действительно очень красиво смотрится со стороны — настоящий танец на скалах. Спортсмен двигается мягко, плавно, изящно — как кошечка или ящерка, будто перетекая по скале. Я всегда это знала, помнила и старалась поддерживать в наших детях. И это получилось. Петя Островерхов, Наташа Новикова, Наташа Хрусталева, другие спортсмены действительно лазали очень красиво. Великолепная кошачья техника была у Пети Островерхова. Когда он поднимался, собирались смотреть все! Он буквально перетекал по выступам скалы.
Необыкновенная пластика у одного из наших самых талантливых спортсменов Сергея Тюпышева. К тому же он необыкновенно трудолюбив.
- Что дает детям скалолазание? В чем польза этого вида спорта?
- Этот вид спорта помогает человеку развиваться всесторонне. Ребята из нашей секции выходят подготовленными к жизни: они все умеют, они самостоятельны.
Скалолазание развивает физическую силу. Высота скалодромов сейчас 20-25 метров. Это очень большая нагрузка: ты все время лезешь вверх, то есть у тебя работает все тело. Чтобы подготовить тело к этому, нужно работать постоянно. Дети у нас работают не только на тренировках, но и на выходных дома еще выполняют какие-то дополнительные упражнения. На разных соревнованиях сильнейшие, лучшие физически - всегда скалолазы.
Скалолазание воспитывает характер. Сразу скажу: никаких результатов не добиться, если нет характера. Есть характер, ты пашешь, это действительно очень тяжелый труд. К тому же характер помогает легче проходить какие-то невзгоды, неприятности, которые часто встречаются на жизненном пути.
Скалолазание развивает широкий кругозор. Дети к нам приходят сейчас из начальных классов школы, с семи лет. Особенно настойчивые и упорные начинают с нами ездить на соревнования. Соревнования у нас могут проходить по всей России — в Тюмени, Красноярске, Калининграде. В течение года мы объезжаем всю страну. Мы обязательно ходим в музеи, смотрим все достопримечательности. Дети начинают общаться, у них есть друзья по всей стране, они переписываются. Воспитывается чувство красоты, и это тоже накладывает свой отпечаток. Многие наши дети очень красиво рисуют. У кого-то этот дар открывается уже позже, во взрослом возрасте.
Многие ребята идут в МЧС — они у нас практически готовы к вступительным испытаниям. У них не возникает никаких проблем при сдаче нормативов. Скалолазание дает и хороший заработок, это ведь тоже сейчас немаловажно. Становясь студентами, и мальчики и девочки подрабатывают на высотных работах. Кстати, мы с ними работали при восстановлении Покровского собора в Гатчине — на внешних и на внутренних работах, под куполом на лесах.
- Каждое лето вы выезжаете на сборы. Расскажите, пожалуйста, об этих поездках.
- Да, это наше любимое время. Раньше в июне всегда ездили в Карелию на скалы — это было нашим любимым местом. Правда, теперь пришлось от этих поездок отказаться, потому что в июне проходят соревнования и спартакиады. Путешествуя, мы всегда стараемся выбирать места, где можно окунуться в старину, узнать что-то новое, познавательное.
Двадцать лет мы ездили в Никитский ботанический сад под Ялтой. Там у нас был дом, хозяева всегда нас ждали. Мы тренировались на скалах, много путешествовали, многие места объездили в Крыму. К сожалению, от этих поездок пришлось пока отказаться.
В этом году решили поехать во Владикавказ, в Северную Осетию. Там большая протяженность скал, и они очень разнообразны. Там набиты трассы - где-то полегче, где-то посложнее, что подходит для детей с разным уровнем подготовки. Нам так там понравилось! А какие там люди! Они очень радушны, очень любят детей, очень трепетно относятся к родной земле и своей истории. В следующем году снова поедем туда!
- Удачи вам и вашим воспитанникам в новом учебном году!
Юлия Лысанюк