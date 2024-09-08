Цветы – городу воинской славы

В торжественной церемонии приняли участие члены правительства Ленинградской области, руководители Гатчины и района, депутаты, представители духовенства, ветераны, сотрудники гатчинских предприятий и силовых структур, школьники, морские кадеты, жители города.

В исполнении Виктории Полухиной прозвучала песня «Гордая моя Россия», и ведущий зачитал поздравительный адрес от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко:

«Наша столица Гатчина – город невероятной красоты и великой истории, который занимает особое место на карте Ленинградской области. Жители Гатчины – талантливые, решительные и открытые люди, которые бережно чтут традиции и одновременно претворяют в жизнь самые смелые проекты», – говорится в поздравлении.

Глава региона поблагодарил всех, кто трудится во имя процветания родного города и пожелал жителям Гатчины добра, внутренней гармонии и благополучия, а Ленинградской столице – непрерывного развития.

История Гатчины тесно связана с военной историей России, со времен Павла I – и до наших дней. Указом президента Российской Федерации от 6 апреля 2015 года № 177 городу Гатчине было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Жители и воины Гатчинской земли чтут традиции и заслуги своих предков и в наши дни достойно исполняют свой долг перед Отечеством.