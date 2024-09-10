Перинатальный центр Гатчины — в ТОП-10 по России

Эксперты проанализировали 55 медицинских учреждений страны по нескольким показателям — Ленинградский перинатальный центр отмечен в номинации «За достижения в области охраны материнства и детства».

В 2024 году в стенах областного перинатального центра родились уже более 2,4 тысяч малышей, а недавно установлен рекорд — 90 новорожденных за неделю.

Ленинградский областной перинатальный центр, открытый в Гатчине, работает уже шесть лет. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием, а врачи оказывают все виды медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии.