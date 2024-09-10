Перинатальный центр Гатчины — в ТОП-10 по России
Перинатальный центр в Гатчине вошел в десятку лучших в стране по результатам главного отраслевого профессионального рейтинга «Перекличка перинатальных центров».
Рубрики: Здравоохранение
Эксперты проанализировали 55 медицинских учреждений страны по нескольким показателям — Ленинградский перинатальный центр отмечен в номинации «За достижения в области охраны материнства и детства».
В 2024 году в стенах областного перинатального центра родились уже более 2,4 тысяч малышей, а недавно установлен рекорд — 90 новорожденных за неделю.
Ленинградский областной перинатальный центр, открытый в Гатчине, работает уже шесть лет. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием, а врачи оказывают все виды медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии.
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