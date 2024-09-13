Дорогам Ленобласти – инновационное покрытие

«Ленобласть продолжает масштабное дорожное строительство на всех объектах: федерального, регионального, муниципального уровня. У нас возводятся развязки, обходы, расширяются существующие дороги. Строительство современного производства битумных материалов и герметиков для нас очень важно», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Завод будет построен в селе Ушаки Тосненского муниципального района. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей. В рамках реализации проекта будет создано 200 рабочих мест. Завершение проекта запланировано в 2027 году.