Дорогам Ленобласти – инновационное покрытие
В Ленобласти создается новое производство инновационного дорожного покрытия из полимерно-битумных материалов. Соответствующее соглашение на полях Балтийского регионального инвестиционного форума подписал губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор компании «Северо-западный битумный терминал» Андрей Кузнецов.
Рубрики: Экономика
«Ленобласть продолжает масштабное дорожное строительство на всех объектах: федерального, регионального, муниципального уровня. У нас возводятся развязки, обходы, расширяются существующие дороги. Строительство современного производства битумных материалов и герметиков для нас очень важно», – подчеркнул Александр Дрозденко.
Завод будет построен в селе Ушаки Тосненского муниципального района. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей. В рамках реализации проекта будет создано 200 рабочих мест. Завершение проекта запланировано в 2027 году.
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