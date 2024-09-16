Гатчинские пожарные - в десятке лучших на «Трассе-01»

По итогам соревнований команда Лужского отряда Леноблпожспас заняла третье место. На втором месте экипаж 20 ПСЧ СПб ГКУ «ПСО Красносельского района». Победители - представители 39 ПСЧ СПб ГКУ «ПСО Московского района». Еще две команды Леноблпожспас в десятке лучших: экипаж Всеволожского отряда на 5 месте, Гатчинского на 6.

У стен стадиона «Газпром Арена» состоялись 16 захватывающих заездов. Участников соревнований ждали этапы различной сложности: скоростное маневрирование, змейки вперед и назад, параллельная парковка, габаритный коридор, водяная преграда с препятствием, тушение условного пожара. Всего порядка 15 элементов. Все эти упражнения водитель и штурман должны были выполнить быстро и с наименьшим количеством ошибок. Условия этапов максимально приближены к реальности.

Помимо соревнований зрителей ждало театрализованное открытие соревнований, выставка пожарной и аварийно-спасательной техники, дрифт-шоу, работа интерактивных зон.

В отборочных этапах приняли участие 54 команды. В финал прошли 12. Среди них представители ГКУ «Леноблпожспас», ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, подразделения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, Аварийно-спасательного центра «Водоканала», Специального управления ФПС № 50 МЧС России. Также за призовые места боролись представители главных управлений МЧС России по Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей.