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Благоустройство сквера «Юность» в Гатчине: первые результаты радуют

В Гатчине продолжается благоустройство сквера «Юность». Жители с интересом наблюдают за ходом работ и радуются первым результатам.

Рубрики:  Городская среда

Уже снят строительной забор вокруг территории между зданиями стоматологической поликлиники и администрации Гатчины. Здесь постарались сохранить зеленые насаждения и пешеходные маршруты, сложившиеся за многие десятилетия. Однако пространство заметно похорошело: дорожки стали широкими и удобными для пешеходов, свежий газон придает территории уютный вид.

Непосредственно на «Юности» тоже хорошо просматривается планировка территории, активно ведется укладка плитки на пешеходных дорожках, озеленение. 