Благоустройство сквера «Юность» в Гатчине: первые результаты радуют

Уже снят строительной забор вокруг территории между зданиями стоматологической поликлиники и администрации Гатчины. Здесь постарались сохранить зеленые насаждения и пешеходные маршруты, сложившиеся за многие десятилетия. Однако пространство заметно похорошело: дорожки стали широкими и удобными для пешеходов, свежий газон придает территории уютный вид.

Непосредственно на «Юности» тоже хорошо просматривается планировка территории, активно ведется укладка плитки на пешеходных дорожках, озеленение.