Родить нельзя погодить?

С приветственным словом выступили депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова и уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, председатель Ленинградского областного регионального отделения Союза женщин России Татьяна Толстова.

От лица руководства Гатчинского муниципального округа участниц форума приветствовал заместитель главы администрации по социальным вопросам Павел Иванов. Он отметил неизменную актуальность темы демографии: «Это межсекторные вопросы – образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищных прав и отношений, и этот мультидисциплинарный вопрос требует включенности на междисциплинарном уровне. Неслучайно на форуме присутствуют представители органов исполнительной власти Ленинградской области – чтобы обсудить задачи, стоящие перед регионом, для повышения и развития демографического потенциала».

К «бэби-буму» готовы

Главный врач Ленинградского областного перинатального центра Николай Коробков продемонстрировал видеоролик о работе центра и отметил, что становление медучреждения заканчивается: прошла реорганизация, за шесть лет функционирования в перинатальном центре родилось около двух тысяч граждан нашей страны. В среднем, несмотря на демографический провал, в год здесь принимают около 3,5 тысяч родов, и это не предел – центр планирует наращивать обороты и готов к «бэби-буму»: проектная мощность стационара рассчитана на пять тысяч родов в год.

Продолжительность жизни растёт

Чтобы демография пошла вверх, каждая женщина должна родить не меньше двух детей. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг выступил с докладом о демографических вызовах и установках. Он отметил, что демография зависит от организации медицинской помощи и отрасли здравоохранения в целом в значительно меньшей степени, чем принято думать.

- Это сложный естественный процесс, который лишь отчасти управляется человеческой волей и отчасти зависит от многих факторов – экономического, биологического, социального и разных других. Однако здоровье нации – это, как заметил президент Владимир Путин, краеугольный камень развития страны и стратегической безопасности, – сказал Алексей Вальденберг.

Демография – это естественное движение населения, которое характеризуется, с одной стороны, рождаемостью, с другой – смертностью. По словам Алексея Вальденберга, сейчас смертность в Ленобласти 11,1% на тысячу населения (среднероссийский показатель – 12,6%), это один из регионов с наименьшей смертностью в России.

При этом на первый план выходят показатели рождаемости, которые, к сожалению, оставляют желать лучшего. По прогнозам Росстата, к 2046 году ежегодная убыль населения сократится, доля трудоспособного населения составит 57,5% (примерно, как сейчас), миграционный прирост будет снижаться, доля женского населения страны будет выше, как, впрочем, практически везде и всегда.

Рождаемость сейчас низкая, но после 2027 года она начнет расти, и число родившихся на тысячу населения к 2045 году вырастет с 8,5 до 10,3. Суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей, рожденных женщиной в фертильном периоде, вырастет до 1,7. Таким образом идеальный для естественного воспроизводства коэффициент достигнут не будет, поскольку он должен превышать 2, но и это неплохо, так как сейчас данный коэффициент значительно меньше.

Ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79–83 лет. В Ленинградской области этот показатель на сегодняшний день – один из самых высоких в стране и составляет 75 лет. Женщин в Ленинградской области сегодня больше, чем мужчин, и такая ситуация складывается в большинстве стран мира. Некоторое преобладание мужчин в Ленобласти наблюдается до возраста 44 лет (в среднем в России – до 34 лет), дальше начинает преобладать женское население, и чем старше возрастная группа, тем доля населения женщин становится выше. Как сказал Алексей Вальденберг, после 64-х лет уже не «на 10 девчонок по статистике 9 ребят», а гораздо, гораздо меньше.

Есть и хорошие новости: по словам зампреда комздрава, число медицинских абортов в Ленинградской области сокращается, в 2023 году на сто родов приходилось около девяти абортов, сейчас еще меньше. Считается, что это результат планомерной работы с беременными в разных направлениях. Алексей Вальденберг напомнил о многочисленных и разноплановых мерах поддержки в Ленобласти: это и сертификат молодоженам, и осмотр пар, планирующих беременность, и работа Центра охраны здоровья семьи и репродукции, и школы беременных и молодых родителей, и акция «Мамы в фокусе внимания» и многое другое.

Алексей Вальденберг назвал три главных условия повышения рождаемости: правильное репродуктивное и гендерное поведение, любовь и уважение между супругами и желание иметь детей. Это основное. Плюс достаточные социально-экономические меры поддержки, которые будут способствовать комфортной жизни семей с детьми.

Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению Ленинградской области Светлана Николаева отметила, что в первом полугодии 2024-го в России родилось около 600 тысяч детей, и это самый низкий показатель за последние 25 лет – на 16 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Впервые месячный показатель рождаемости спустился ниже отметки в 100 тысяч детей, и быстро поднять этот показатель не получится.

Пятого рожают охотнее, чем первого?

Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева рассказала на форуме о лучших практиках в части поддержки семей в регионе.

Так, в этом году в Ленобласти ввели новую меру поддержки – региональный материнский капитал при рождении первого и второго ребенка (маткапитал на третьего и последующего ребенка сохраняется).

- Это демографическая мера, которую ввели пока на два года, – уточнила Анастасия Евгеньевна. – Посмотрим, как будет расти потребность. Но уже сейчас понятно: чтобы повысить спрос и востребованность этой меры поддержки, нужно разблокировать часть суммы капитала, чтобы он был доступен сразу при рождении ребенка. Важное условие получения денег – регистрация ребенка в Ленинградской области. К сожалению, не все наши жители знают, что, родив ребенка в другом регионе – например, в Петербурге, можно, вернувшись домой, зарегистрировать новорожденного в Ленобласти, и тогда будет доступен и подарок, и медаль, и маткапитал. Ждем всех на регистрацию детей у себя дома!

Как рассказала Анастасия Толмачева, многие меры поддержки имеют критерий нуждаемости, и большинство мер в Ленинградской области как раз и предназначены для семей со средним доходом, т.е. в качестве критерия нуждаемости берется средний доход, а не нижний порог – по величине прожиточного минимума.

Также Анастасия Евгеньевна анонсировала очередную выплату для рожениц – компенсацию затрат на дорогу до роддома или перинатального центра в Ленобласти:

- Мы приняли за основу такие условия: если женщина отправляется рожать за 30 км и более от места проживания в Ленинградской области, ей будет доступна компенсация транспортных расходов в размере 10 тысяч рублей. С 1 сентября уже действует такая выплата в размере трех тысяч рублей, но мы делаем следующий шаг и увеличиваем сумму.

Как заметила Анастасия Толмачева, правительство работает над совершенствованием механизмов предоставления помощи. Расширены возможности целевого направления земельного капитала – на приобретение в собственность участка, на строительство жилого помещения и на уплату процентов по ипотеке. Увеличена до 250 л/с мощность легкового автомобиля для освобождения многодетных семей от уплаты транспортного налога. Губернатор Александр Дрозденко внес инициативу в Законодательное собрание Ленобласти по увеличению возраста детей – до 23 лет для получения мер поддержки. Также внесено изменение в Социальный кодекс Ленинградской области в части предоставления второго транспортного средства многодетным семьям, воспитывающим 10 и более детей. Такая потребность есть.

С 1 сентября в Ленобласти введена новация, которая есть в единичных регионах РФ: перевод мер соцподдержки регионального уровня на электронный сертификат. Такая возможность появилась по двум мерам соцподдержки: пособия при рождении детей и выплаты на приобретение комплекта школьной формы и школьных принадлежностей.

- Это значит, что появился альтернативный способ: либо, как раньше, получить выплату на свой банковский счет, либо привязать электронный сертификат к счету, и тогда электронный сертификат становится целевым относительно меры поддержки на соответствующий закодированный перечень товаров. Мы привлекаем партнеров – торгово-сервисные предприятия, чтобы они предлагали интересные скидки семьям с детьми. Технологически это уже реализовано, семья может воспользоваться электронным сертификатом, и мы продолжаем развивать партнерские отношения, чтобы семьям это было интересно, – прокомментировала Анастасия Евгеньевна. Также она напомнила о работе семейных МФЦ – в Гатчине, Тихвине и Сланцах, и до конца года запланировано открытие еще двух – в Выборге и в Отрадном в Кировском районе.

Председатель комитета по соцзащите рассказала про совместный с комитетом по здравоохранению проект «Социальный патронаж»: это социальное курирование будущих мам, которые находятся в разном состоянии и разных обстоятельствах. Будущим мамам предлагается услуга социального куратора, который не только расскажет о мерах социальной поддержки, но и поможет связаться с теми ключевыми организациями, которые нужны будущей маме на данном жизненном этапе.

Говоря о демографии Ленинградской области, Анастасия Толмачева отметила интересный факт: сейчас снижается количество рождений первых и вторых детей у жительниц 47 региона, наблюдается небольшой прирост рождения третьих детей, и в большей степени идет прирост четвертых и последующих детей. Т.е. женщины Ленинградской области не торопятся рожать первого и второго ребенка, но,

войдя во вкус, охотно становятся по-настоящему многодетными. И эта картина в достаточной степени стабильна.

Кто может рожать – рожайте!

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова, подводя итог работе дискуссионной площадки, обратила внимание, что демографическая проблема в нашей стране возникла не вчера и даже не в девяностых – глобальное падение рождаемости началось после Великой Отечественной войны. И на исправление ситуации потребуется много времени и усилий. Татьяна Николаевна призвала всех к популяризации деторождения, в том числе и своим примером: «Кто может рожать – надо рожать! Кто не может, пусть пропагандирует ценность и преимущества большой семьи».

Екатерина Дзюба

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области