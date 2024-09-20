Мошенник с сайта знакомств обманул даму на 3,5 миллиона

15 сентября в Коммунарский отдел полиции обратилась 35-летняя жительница деревни Монделево, которую обманули под предлогом заработка на торгах. Но началось все с сайта знакомств. Около двух месяцев назад она обзавелась поклонником по имени Сергей. В ходе общения он предложил ей заработать на торгах через своего племянника Кирилла. Кирилл сказал, что их фирма работает только с юрлицами, но обещал уговорить своего директора Романа, который и прислал впоследствии ссылки на сайты и приложения для начала работы. Через неделю Сергей препоручил общение с дамой своему «заместителю», который представился Дмитрием Борисовичем, 1988 года рождения, проживающим в Австрии.

Путем злоупотребления доверием на почве личных чувств, общаясь в интернете и по телефону, этот гражданин диктовал потерпевшей номера счетов физических лиц для перевода денежных средств, которые потом отображались на балансе инвестиционного счета в приложении. За полтора месяца женщина таким образом перевела со своего счета в банке собственные накопления, а также деньги, взятые в кредит и полученные от сдачи в лизинг личного автомобиля, в размере более 3,5 млн рублей. Все они осели в карманах мошенников.

13 сентября в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 70-летнего жителя Коммунара, которому позвонил какой-то гражданин, представившийся сотрудником организации «Росфинанс» Павлом Ивлевым, и сообщил, что на имя пенсионера поступило две заявки на кредит. Доброхот предложил помощь в разоблачении злоумышленников, пенсионер согласился и стал действовать по инструкции звонившего. Он оформил два кредита в банках «ВТБ» и «Почта Банк», поехал в Пушкин и в банкомате в торговом центре «Константиновский» перевел «на деревню дедушке» 800 тысяч рублей. Разоблачать злоумышленников теперь придется сотрудникам полиции, а пенсионер обзавелся нешуточными кредитами.