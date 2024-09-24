«Редкая фракция» пройдет в Гатчине на Театральной площади

Будут приниматься: ПЭТ бутылочный, макулатура, металл, баллончики из-под дезодорантов и освежителей, бумажные подложки из-под яиц, картриджи для принтеров и др.

На этой акции можно сдать паучи от влажных кормов. Они должны быть разрезанными, чистыми и сухими.

Благотворительный фонд «Благо Дари» будет принимать продукты длительного хранения (особенно нужны консервы), а также средства женской гигиены для подопечных фонда. Они также с радостью примут паучи для котиков из «Альтера Вита» - приюта для животных в Вырице.

Будет проходить «Зелёный обмен». Можно приносить: комнатные и садовые растения без признаков болезней; семена, луковицы, черенки, рассаду; горшки, удобрения и дачный декор.

Во время акции на площади будет стоять экомобиль, в который можно сдать ртутные лампы/лампочки (энергосберегающие, люминесцентные), ртутные градусники и батарейки.