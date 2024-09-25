Каждый мнит себя брокером…

19 сентября в Коммунарский отдел полиции обратился 44-летний житель Коммунара. Как-то раз, сидя дома, в интернете он нашел брокерский сайт. Скачав приложение на сайте, прошел простую процедуру регистрации, после чего ему поступил звонок в мессенджере WhatsApp. Менеджер сайта объяснил, что для работы на платформе необходимо пополнить баланс на 10 тысяч рублей. Прислали ссылку на обменник в мессенджере «Телеграм». Пройдя по данной ссылке, мужчина через систему быстрых платежей отправил десять тысяч рублей на некий номер мобильного телефона. Поступившие денежные средства стали отображаться на странице торговой площадки. Сделав несколько торговых позиций, молодой человек покинул данный сайт.

Через два дня по скайпу ему позвонил менеджер, который в телефонном разговоре пояснил, что были начислены бонусы в размере 50 тысяч долларов, и для удвоения данной суммы необходимо положить туда как можно больше денег. Так как этот «брокер» уже уверовал, он через присланный в мессенджере «Телеграм» обменник сделал перевод на сумму 135 тысяч рублей на чужой номер телефона и стал ждать начисления денежных средств.

Однако ему пришло уведомление, что средства заморожены, а для разблокировки счета необходимо внести еще восемь тысяч долларов. У него на счету имелось 400 тысяч рублей, которые он также перевел через обменник в мессенджере «Телеграмм» на номер мобильного телефона. Но после этого пришло сообщение, что он отправил деньги не на тот счет и надо внести еще, но уже на другой счет. Тут-то потерпевший и догадался, что его обманывают мошенники, и обратился в полицию. Ущерб составил 545 тысяч рублей.

19 сентября в гатчинскую полицию поступило заявление от 50-летней жительницы села Меньково, которая тоже неудачно поработала брокером. В конце августа в чате ювелирного магазина она познакомилась с мужчиной, который представился учредителем IT-компании и предложил ей подработку – брокером в его фирме. Дама согласилась и, действуя по указанию этого «учредителя», взяла два кредита в банке на общую сумму 650 тысяч рублей и перевела все деньги на номер счета, продиктованный по телефону. Деньги канули. «Айтишник» тоже.

А 51-летний житель Гатчины попался на старую уловку мошенников с рассказами про «безопасный счет». Казалось бы, оскомину набило, но мужчина безропотно отправил преступникам 1 млн 444 тысячи рублей. На WhatsApp ему позвонил некто, представился сотрудником киберполиции и велел перевести на какие-то банковские счета всю сумму. Окончательно убедившись, что «безопасных счетов» не существует, 18 сентября потерпевший заявил в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.