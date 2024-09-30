«ГРОМ - 2024»: мечтай, твори, создавай

Традиционный молодежный форум собрал 150 представителей молодежного актива. Как всегда, программа была насыщена интересными событиями, среди которых практические занятия по развитию управленческих компетенций и продвижению проектов, интерактивы и тренинги, посвященные ключевым темам форума - Году семьи в России и Году команды заботы в Ленинградской области, презентация молодежных проектов и встречи с интересными людьми.

Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева рассказала, где сейчас ждут молодежь, про важность сохранения духовно-нравственных ценностей. И.о. главы администрации Гатчинского района Людмила Нещадим - про реформу местного самоуправления, сформированный Гатчинский округ и вызовы времени. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских - о кадровом дефиците. А еще ребята узнали, чем занимается Общественная палата Ленинградской области, как прошли выборы и почему так важно участие в них волонтеров.

В этом году на грантовый конкурс было подано 11 заявок. Проектные команды формировались в ходе форума из представителей разных молодежных сообществ Гатчинского округа. На защиту вышли 10 команд со своими идеями в сфере туризма, экологии, добровольчества, творчества, межнациональных отношений, а также в области взаимодействия разных поколений.

После презентации проектов эксперты выбрали три лучших, которые

получили грантовую поддержку. Это проект «ПоколениУМ» - организация интеллектуальных игр, объединяющих разные поколения; «Джи КАСТОМ» - уроки по ремонту старой одежды для школьников; «Четырехлапые друзья» - открытые лекции по обращению с животными.

Победителям вручены сертификаты на сумму – от 80 до 30 тысяч рублей. Проекты должны быть реализованы уже в этом году.

Татьяна Можаева