«ГРОМ - 2024»: мечтай, твори, создавай
В поселке Вырица Гатчинского района в детском оздоровительном лагере «Маяк» в минувшие выходные дни прошел IV Молодежный форум Гатчинского муниципального округа «ГРОМ».
Традиционный молодежный форум собрал 150 представителей молодежного актива. Как всегда, программа была насыщена интересными событиями, среди которых практические занятия по развитию управленческих компетенций и продвижению проектов, интерактивы и тренинги, посвященные ключевым темам форума - Году семьи в России и Году команды заботы в Ленинградской области, презентация молодежных проектов и встречи с интересными людьми.
Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева рассказала, где сейчас ждут молодежь, про важность сохранения духовно-нравственных ценностей. И.о. главы администрации Гатчинского района Людмила Нещадим - про реформу местного самоуправления, сформированный Гатчинский округ и вызовы времени. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских - о кадровом дефиците. А еще ребята узнали, чем занимается Общественная палата Ленинградской области, как прошли выборы и почему так важно участие в них волонтеров.
В этом году на грантовый конкурс было подано 11 заявок. Проектные команды формировались в ходе форума из представителей разных молодежных сообществ Гатчинского округа. На защиту вышли 10 команд со своими идеями в сфере туризма, экологии, добровольчества, творчества, межнациональных отношений, а также в области взаимодействия разных поколений.
После презентации проектов эксперты выбрали три лучших, которые
получили грантовую поддержку. Это проект «ПоколениУМ» - организация интеллектуальных игр, объединяющих разные поколения; «Джи КАСТОМ» - уроки по ремонту старой одежды для школьников; «Четырехлапые друзья» - открытые лекции по обращению с животными.
Победителям вручены сертификаты на сумму – от 80 до 30 тысяч рублей. Проекты должны быть реализованы уже в этом году.
Татьяна Можаева