В Гатчине прошёл I форум школьных спортивных клубов

На форум 26 сентября в Гатчинской школе № 12 собрались руководители и педагоги из 39 школ Гатчинского округа, руководители школьных спортивных клубов, представители комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, гатчинской администрации и комитета образования, депутатского корпуса. Обсуждались ключевые темы развития школьного спорта: совершенствование системы физического воспитания в школе, повышение квалификации учителей физкультуры, создание спортивных клубов в маленьких сельских школах, оснащение школьных спортзалов, развитие адаптивной физкультуры, участие в соревнованиях и многое другое.

Выше знамя гатчинского спорта!

Открывая форум, председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров напомнил, что именно с Гатчинского района в Ленинградской области началась реализация всероссийского партийного проекта «Детский спорт»:

- История этого движения началась в Гатчинском районе. Та большая работа по развитию детского и школьного спорта, которая сейчас проводится в Ленинградской области, пошла отсюда: ваши школьные спортклубы, успешные спортсмены – выходцы из этих клубов были первыми в регионе. Потом подтянулись средства на ремонт школьных спортзалов, на строительство пришкольных стадионов, сейчас по проекту «Детский спорт» строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. И мы выполняем поручения, которые ставил президент России Владимир Путин в 2012 году перед руководителями партийного проекта, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Огромное вам спасибо за ту работу, которую вы делаете!

Вячеслав Николаевич пожелал гатчинцам и дальше высоко держать спортивное знамя и быть всегда первыми во всех спортивных начинаниях. Доказательство тому – первый муниципальный форум школьных спортклубов, который состоялся на гатчинской земле.

Участников форума приветствовал глава Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко.

И.о. главы гатчинской администрации Людмила Нещадим отметила, что сегодня на территории Гатчинского округа функционируют 39 школьных спортивных клубов, в которых занимается около 4000 учеников. Однако в системе образования – более 32 тысяч воспитанников:

- В Гатчинском округе не хватает спортивных объектов. Мы очень рассчитываем на поддержку Ленинградской области, комитета по физической культуре и спорту в части финансирования создания спортивной инфраструктуры. Нам не хватает бассейнов, открытых плоскостных сооружений, есть запрос от спортсменов, занимающихся единоборствами, ракеточными видами спорта, лыжников – очень хочется построить современную лыже-роллерную трассу.

На форуме состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» воспитанникам Гатчинского детского сада № 13, а также награждение руководителей школьных спортивных клубов. Кроме того, золотой знак ГТО был вручен депутату Законодательного собрания Ленинградской области Александру Русских и председателю Гатчинского комитета образования Марине Шутовой.

Федеральный партийный проект «Детский спорт» реализуется в Ленинградской области уже десять лет. Одной из ключевых задач остается максимальный охват детей регулярными занятиями спортом – до 80%. Выполнению данной задачи способствует эффективная работа школьных спортивных клубов. На форуме своим успешным опытом в данной сфере поделились руководители школьных спортклубов: Светлана Янькина, возглавляющая клуб «Радуга» Большеколпанской средней школы, и Владимир Максимов, руководитель спортклуба «Эра» Волховской школы № 6.

В рамках панельной дискуссии, которую вел заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов, были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности школьных спортклубов, организации и проведения спортивного семейного досуга; обсуждалась поддержка инициатив по организации детского и юношеского спорта на пришкольных спортивных площадках, развитие массового спорта и пропаганды спорта как основы воспитания здорового и социально активного поколения.

По итогам обсуждения была принята резолюция. В частности, в мае 2025 года планируется провести на базе лагеря «Лесная сказка» муниципальную спартакиаду школьных спортивных клубов для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.

Запланировано провести муниципальный конкурс школьных спортклубов и учредить призовой фонд из муниципального бюджета для выплаты премии пятерке лучших руководителей спортклубов – по 30 тысяч рублей.

Согласно резолюции форума, администрации Гатчинского района рекомендовано предусмотреть финансовое обеспечение деятельности школьных спортивных клубов и материальное стимулирование учителей физкультуры (включая целевые выплаты), организующих работу школьных спортклубов.

Завершилась программа форума в большом спортивном зале школы № 12: мастер-классами по бадминтону и товарищеским матчем по флорболу.

Екатерина Дзюба