Серебро гатчинских волейболистов

В соревнованиях приняли участие 10 команд из Выборгского, Кингисеппского, Сланцевского, Кировского, Всеволожского, Сосновоборского, Гатчинского, Лодейнопольского, Тихвинского районов.

Честь Гатчинского района защищали воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3 под руководством тренера А.В. Иванова.

Нашей команде удалось обыграть соперников в групповом этапе и выйти в полуфинал соревнований, где она встретилась с командой Всеволожского района. Обыграв соперников со счетом 2.0, ребята вышли в финал соревнований.

В борьбе за главный трофей соревнований гатчинские волейболисты встретились с соперниками из Выборгского района. Совсем немного не хватило нашим спортсменам, чтобы стать победителями Первенства: при счете по партиям 1:2 они стали серебряными призерами.

Самым результативным игроком команды признан Арсений Воронков.