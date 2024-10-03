За применение насилия к сотрудникам ДПС – арест

29 сентября в Гатчинском районе задержаны двое мужчин по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Следственным отделом по городу Гатчине Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчин 42-х и 38-и лет по части 1 статьи 318 УК РФ: по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Как установлено следствием, в ночь с 28 на 29 сентября граждане вызвали полицию, сообщив о совершении противоправных действий на дачном участке в массиве Дачный-1 в Пудомягском поселении. Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили насилие в отношении инспекторов дорожно-патрульной службы, прибывших по вызову.

30 сентября задержанным было предъявлено обвинение; по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

По информации СУ СК РФ по Ленинградской области