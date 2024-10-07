Ленинградским областным судом вынесен приговор по делу о производстве наркотиков

Суду государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства того, что М., арендуя помещение в посёлке Дружноселье Гатчинского района, оборудовал лабораторию для производства наркотиков, в которой произвел с целью последующего незаконного сбыта более 2 кг наркотического средства, а также более 8 кг жидкости, содержащей наркотическое средство, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в октябре 2023 года в ходе обыска.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил М. наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, отбывать которое он будет в исправительной колонии строгого режима, а также конфисковал принадлежащий осуждённому автомобиль, используемый им в преступной деятельности.