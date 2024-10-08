Мозаика от арт-студии «Камертон»

Среди арт-объектов - римская мозаика, выполненная из кусочков мрамора, современная мозаика с использованием смальты и витражного стекла, объёмная мозаика и мозаика, сложенная из камня, гальки, ракушек и дерева-плавуна (дрифтвуд). Во-первых, это просто очень красиво — перед каждой композицией хочется подолгу останавливаться, любуясь волшебной игрой каждого её элемента. А во-вторых, при желании такую красоту может сотворить каждый своими руками — под руководством опытных преподавателей арт-студии «Мастерская мозаики».

Посвящается музам

Мозаика — один из древнейших видов монументального искусства, возникновение которого относят к четвертому тысячелетию до нашей эры. В переводе с латинского мозаика означает произведение, посвященное музам. А по факту – это изображение или узор, выполненные из однородных или различных по цвету и материалу элементов (камень, смальта, стекло, керамика, галька и пр.). Как правило, шедеврами мозаичного искусства можно любоваться в музеях, на фасадах старинных зданий или в раскопанных античных городах. Теперь же, чтобы увидеть, как прекрасна мозаика, можно прийти в библиотеку Куприна — в октябре.

Мастерская мозаики возникла на базе центра искусства «Камертон» в Гатчине не так давно — около трёх лет назад. Как рассказала руководитель центра Сусанна Стародубова, «Камертон» был изначально открыт в Гатчине в 2012 году как музыкальная образовательная студия для детей и взрослых.

- Так продолжалось около десяти лет, а потом к нам присоединились художники — молодые преподаватели Школы мозаики в Санкт-Петербурге Артем и Мария Скурихины, - говорит Сусанна Евгеньевна. - Художественное отделение на базе нашего центра существует три года, и сейчас мы уже можем представить первые опыты арт-студии «Мастерская мозаики» именно в мозаичном искусстве.

Радость сотворчества

Вернисаж состоялся в «Купринке» 3 октября, и в этот же день здесь прошла встреча с кураторами и авторами выставки. Мария и Артём Скурихины — выпускники СПГХПА им. А.Л. Штиглица (бывш. ЛВХПУ им. В.И. Мухиной). И оба существование мозаичной мастерской в рамках музыкального центра считают неслучайным.

- Влияние музыки само по себе огромно, - говорит Артём Скурихин. - И здесь, в Гатчине, получается какая-то немного другая мозаика. Когда мы занимаемся в нашей студии, там часто звучит живая музыка, пение, какие-то интересные композиции. Конечно, это влияет на наше творчество. Именно здесь у меня открылось какое-то новое понимание мозаичного искусства — музыкальная мозаика. А сейчас, в библиотеке, я подумал: может, не останавливаться на музыкальной мозаике? Можно ведь делать литературную мозаику, поэтическую мозаику и так далее...

- Когда я пришла в эту арт-студию, у меня появились удивительные ученики, - говорит Мария Скурихина. - Они и сами собрались как мозаика. Все - безумно талантливые люди. Художники, арт-терапевты, декораторы, музыканты... Каждый - со своей удивительной историей. Прихожу на занятия не только для того, чтобы научить, но и самому чему-то у них научиться. Наши занятия проходят очень интересно, часто в увлекательных беседах. За эти три года мы действительно объединились, и название выставки - «Сотворчество» - очень точно отображает то, что происходит в нашей арт-студии. Это о том, что сотворчество возможно, когда люди не только объединяются, но и находятся на одной волне, чувствуют друга и даже предугадывают движения друг друга. Поэтому эта выставка получилась очень целостной...

Кураторы выставки поздравили авторов работ с первой экспозицией. Интересно, что дипломы участников получили не только взрослые, но и дети, которые приходят в студию вместе со своими родителями. И это — тоже со-творчество, только уже семейное.

- Действительно, у нас в Центре уже так сложилось, что к нам на самые разные занятия приходят семьями, - говорит Сусанна Стародубова. - Подключаются и родители, и дети. То есть постоянно идёт такое взаимопроникновение.

Продолжение следует!

В этот вечер в выставочном зале «Купринки» звучала живая музыка. Небольшой концерт для участников вернисажа подготовили преподаватели музыкального отделения центра искусств «Камертон» Михаил Субботин (гитара) и Николина Кочерыгина (блокфлейта). Но ярким вернисажем события, связанные с выставкой мозаики, не закончились.

На протяжении всего октября в рамках выставки «Сотворчество» будет проходить целый ряд мероприятий - музыкальные вечера, лекции, мастер-классы, экскурсии, подготовленные педагогами центра «Камертон».

6 октября в «Купринке» уже прошла экскурсия по выставке, которую вёл Артём Скурихин. В этот же день здесь состоялся практикум «Закладка «Сила гор» с фрагментом акварельной работы в технике скрапбукинг» и беседа «Занятия мозаикой как путь к гармонизации» от художника Катерины Бутмирчук.

13 октября в 15.00 в рамках выставки начнётся звуковое погружение «Путешествие внутрь картины» вместе со звукотерапевтом Полиной Мошкиной.

15 октября в 17.00 пройдёт практикум «Декорирование предметов интерьера. Роспись контурных плиток» и беседа от декоратора Ирины Котковой.

20 октября в 14.00 состоится экскурсия по выставке с художником Артёмом Скурихиным. В этот же день в 15.00 здесь начнётся мозаичный практикум «Дом» и беседа «Искусство мозаики во времени» от художника Марии Скурихиной.

21 октября в 17.00 можно будет поучаствовать в арт-терапевтической практике «Цветок» в технике коллажа от психолога Полины Мошкиной.

27 октября в 15.00 состоится торжественное закрытие выставки «Сотворчество», на котором прозвучат выступления учеников музыкальной студии «Камертон».

Уточнить расписание встреч и записаться на занятия в «Купринке» можно в сообщениях группы ВКонтакте «Камертон. Арт-студия и Мастерская мозаики» (https://vk.com/kamerton.artstudio).

Юлия Лысанюк