Почетное звание – для доноров Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли новый законопроект сразу в трех чтениях.

С 1 января 2025 года донорам, безвозмездно сдавшим кровь в медучреждениях на территории региона, будут присваивать звание, вручать почетный знак и удостоверение к нему. Рассчитывать на новое звание могут граждане, проживающие на территории Ленинградской области, доноры, безвозмездно сдавшие в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ленинградской области кровь и(или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) от 20 до 40 раз, либо кровь и(или) ее компоненты от 10 до 25 раз и плазму крови в общем количество крови и(или) ее компонентов и плазмы крови от 20 до 40 раз, либо кровь и(или) ее компоненты менее 10 раз и плазму крови в общем количестве крови и(или) ее компонентов и плазмы крови от 30 до 60 раз, либо плазму крови от 30 до 60 раз.

Принятый закон предусматривает, что донации, совершенные лицом за плату, не учитываются при определении возможности присвоения почетного звания.