В ленинградских больницах – обновление эндоскопического оборудования

«В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» две районные больницы оснастили видеоэндоскопическими системами Sonoscape HD-500, которые позволяют проводить качественные исследования и операции благодаря своей четкости и детализации. Новое оборудование в Токсовской больнице позволяет проводить до 50 малоинвазивных эндоскопических процедур в сутки», — рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

Эндоскопические исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта являются основным методом диагностики онкологических заболеваний пищевода, желудка, толстого кишечника.

Диаметр современных эндоскопов 9-13 миллиметров, что обеспечивает максимальный комфорт во время исследований, а большая разрешающая способность камеры и многократное увеличение изображения при выводе на экран позволяет обнаружить патологии и злокачественные заболевания на самой ранней стадии.

Уникальность системы HD-500 заключается в четком и детализированном изображении внутренних органов и тканей, мультиспектральная визуализация выявляет онкологические новообразования на ранних стадиях, система поддерживает различные режимы визуализации концентрации гемоглобина, что помогает в дифференциации венозных структур, а встроенный жесткий диск позволяет сохранять изображения, видео и отчеты о пациентах.