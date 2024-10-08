В Ленобласти — новый туристический маршрут

«Хорошая, удобная тропа для жителей области, для семей с детьми: пройти, посмотреть, получить удовольствие и не заблудиться. Всё экологично и безопасно. Не случайно наш опыт организации экотроп признан лучшим в стране и тиражируется другими регионами», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малашенко, открывая новый экологический маршрут.

Экомаршрут «Озеро Шимпалатовское» протяженностью 2,5 км построен в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Тропа посвящена орнитологическому миру заказника «Коккоревский». Информация, размещенная на щитах, подготовлена совместно с биологом и экспертом по птицам Павлом Глазковым.

Все объекты инфраструктуры на маршруте – информационно-просветительские щиты, пюпитры, столбы разметки – выполнены из нового материала, металлизированного композита, имеющего дополнительную антивандальную защиту. Для посетителей тропы организованы фотозона, лесная фотовыставка, информация о других особо охраняемых природных территориях Ленинградской области, QR-коды на объектах, места отдыха со скамейками и беседками, арт-объекты. Часть объектов инфраструктуры предназначена специально для детей – пазлы, кубики и другие предметы, которые можно трогать и перемещать, получая полезную информацию о природе. На берегу Шимпалатовского озера оборудована смотровая площадка-пирс.

Заказник «Коккоревский» является комплексным, охраняет животные и растительные комплексы и объекты. В Красную книгу РФ занесены 3 вида растений и 16 видов птиц, в Красную книгу Ленинградской области — 4 вида растений и около 50 видов птиц, встречающихся в заказнике.