В Гатчине росгвардейцы задержали двух правонарушителей, похитивших компьютер
7 октября в 02:35 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области на улице Радищева в Гатчине задержали разыскиваемых правонарушителей, совершивших кражу ноутбука из квартиры местной жительницы.
Накануне, в промежуток между 12:00 и 15:00, когда женщины не было дома, в квартиру зашли ее ранее неоднократно судимый 39-летний сын и его знакомый, которые тайно похитили принадлежащий ей портативный компьютер «HP», а затем скрылись.
Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции, после чего всем дежурным нарядам поступила ориентировка с описанием и приметами злоумышленников, совершивших кражу.
Позже, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии увидели разыскиваемых правонарушителей на улице Радищева и задержали их. Задержанных, один из которых ранее был судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств, доставили в территориальный отдел полиции. Впоследствии граждане были полностью изобличены в совершении данного преступления.
Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и Ленобласти