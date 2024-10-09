В Гатчине росгвардейцы задержали двух правонарушителей, похитивших компьютер

Накануне, в промежуток между 12:00 и 15:00, когда женщины не было дома, в квартиру зашли ее ранее неоднократно судимый 39-летний сын и его знакомый, которые тайно похитили принадлежащий ей портативный компьютер «HP», а затем скрылись.

Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции, после чего всем дежурным нарядам поступила ориентировка с описанием и приметами злоумышленников, совершивших кражу.

Позже, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии увидели разыскиваемых правонарушителей на улице Радищева и задержали их. Задержанных, один из которых ранее был судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств, доставили в территориальный отдел полиции. Впоследствии граждане были полностью изобличены в совершении данного преступления.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и Ленобласти