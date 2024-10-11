В Ленобласти официально завершен пожароопасный сезон в лесах

«2024 год стал одним из самых спокойных за всю историю. В 3 раза сократилась общая площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, средняя площадь одного пожара сократилась в 2 раза по отношению к показателям 2023 года. Благодаря грамотно организованной структуре лесной охраны, системе оперативного обнаружения возгораний и обеспеченности современной техникой пожароопасный сезон на землях лесного фонда в регионе прошёл спокойно и даже успешно», – подвел итоги председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов.

Окончание сезона обусловлено установившейся осенней дождливой погодой, понижением среднесуточных температур и уменьшением пожарной опасности в лесах.

В 2024 году продолжительность пожароопасного сезона составила 169 дней с 26 апреля. Всего на землях лесного фонда возникло 127 пожаров на общей площади 33,15 га. Средняя площадь одного пожара — всего 0,26 га. Все пожары были ликвидированы силами лесной пожарной охраны лесничеств в день обнаружения. Возникновения крупных лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, с начала пожароопасного сезона 2024 года не допущено.



Защита лесов от огня — одна из составляющих федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».