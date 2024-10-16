В Гатчине прошёл Книжный салон

На первом этаже «Купринки» развернулась традиционная выставка-продажа, где можно было приобрести краеведческие издания, книги писателей и исследователей из Гатчины, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

Открывая X Книжный салон, директор Централизованной библиотечной системы города Гатчины Наталья Гаврилова отметила, что одна из главных задач форума — воспитание патриотизма через изучение истории нашего края.

- За эти годы Книжный салон продемонстрировал свою значимость, необходимость общения на краеведческие темы, - подчеркнула Наталья Николаевна. - Зачастую в рамках нашего форума поднимаются очень острые вопросы о достоверности информации, о необходимости взращивания нового поколения краеведов-исследователей.

Главных героев Книжного салона представляла ведущая форума, его основатель, вдохновитель и идеолог Наталья Юронен.

Сразу несколько новых книг презентовал публике гатчинский краевед Андрей Бурлаков. Среди них - фундаментальное издание «Сиверская в годы войны». Этому труду Андрей Вячеславович отдал тридцать лет – начинал с того момента, как основал школьный музей, посвященный военной истории Сиверской. Как считает краевед, особенно важно сохранять память о самых тяжелых периодах в жизни нашей страны. Сейчас Андрей Бурлаков собирает материалы о героях СВО, полагая совершенно необходимым издание книги об этой стороне нашей жизни.

Андрей Бурлаков продолжает работу и над серией изданий о дачных поселках нашего края. Уже вышли книги о Прибытково и Карташевской, готовится к изданию книга о Суйде. Параллельно краевед готовит к изданию материалы о забытых усадьбах гатчинской земли. Первая книга из этой серии — об усадьбе в Орлино — уже в типографии.

Директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая рассказала об изданиях, объединенных темой «Архитектурный атлас Гатчины». Эти книги стали совместным проектом музея города Гатчины и ГМЗ «Гатчина» при поддержке районного комитета по культуре и туризму. Речь в них идет об истории и архитектуре самых знаменитых улиц Гатчины. С помощью атласа любой желающий сможет прогуляться по Гатчине, представляя ее прежний императорский облик.

Справочник-путеводитель «Гатчинский некрополь» представила Ирина Линдзарь (АНО «Борей»). Эта небольшая книга была выпущена в рамках проекта «Вечная память», поддержанного в 2023 году администрацией Гатчинского района. В подготовке справочника принимали участие АНО культурных и туристских инициатив «Борей», музей города Гатчины, музей-усадьба П.Е. Щербова.

Книгу «Гатчинская азбука Куприна» презентовали ее авторы – писатель Анна Смерчек и Максим Колесников, выступивший в роли иллюстратора. Эта необычная книга, подготовленная издательством «Княгиня Ольга», - одновременно ироничный и серьезный путеводитель по Гатчине начала ХХ века с исторически достоверным текстом и полутора сотнями авторских графических иллюстраций. Она предназначена, в первую очередь, детям и подросткам, но будет интересна и взрослым — всем, кто любит (или хочет полюбить) Гатчину, историю и Александра Ивановича Куприна.

Замечательную книгу «История забытой фабрики «Граммофон» представили ее авторы — журналист Татьяна Можаева и гатчинский коллекционер патефонов Анатолий Горбатенко. Это издание, вышедшее в рамках проекта «Горжусь историей Гатчины», поддержанного администрацией Гатчинского района, посвящено истории знаменитой гатчинской фабрики, выпускавшей до войны патефоны для всей страны. Идея создания книги принадлежит Анатолию Горбатенко, основателю нового просветительского пространства в Гатчине — Музея патефонов.

Никого не оставило равнодушным яркое и содержательное выступление постоянного гостя книжных салонов в Гатчине, петербургского писателя, краеведа и музыканта Леонида Тихомирова. На этот раз Леонид Яковлевич презентовал в «Купринке» свою новую книгу «Васильевский остров: всё самое интересное». В этом иллюстрированном издании собрана наиболее полная информация о красивейшем и старейшем районе Санкт-Петербурга. Главные темы этой книги — география, история, события, памятники, выдающиеся деятели и современность Васильевского острова.

Книжные новинки гатчинского издательства «Княгиня Ольга» представила его создатель Ольга Багмет. Среди них — яркая книга для детей «Миша и Ежау или Будни лесных детективов», которую написала и проиллюстрировала гатчинская художница Юлия Прохорова.

О книге «Гатчина — страна моего детства», посвященной 100-летию со дня рождения Леонида Куликова, рассказала хранитель фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова Евгения Богданова.

Новый сборник своих стихов, посвященных жизни императорской Гатчины, представила библиотекарь «Купринки» Алёна Тришина.

Краевед Сергей Сковпнев познакомил гостей «Купринки» с двумя новыми изданиями о блокаде Ленинграда. А еще выступил с идеей издания книги, посвященной краеведам Гатчины и Гатчинского района.

Гатчинский Книжный салон остается доброй традицией литературной жизни нашего города, событием, которого многие с нетерпением ждут целый год. Это замечательная возможность узнать о новинках уходящего года, приобрести издания по минимальным ценам, напрямую пообщаться с авторами новых книг, открывая для себя новые горизонты литературного процесса и полезного чтения.

Как правильно отметил Андрей Бурлаков, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться краеведам в процессе сбора информации, написания и издания очередной книги, нельзя останавливаться на этом пути. Каждое такое издание — настоящая драгоценность и весомый вклад в историю нашей малой родины, которая является полноценной частью большой Родины — нашей России.

Юлия Лысанюк