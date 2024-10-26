Подросток на «Волге» спровоцировал ДТП

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 октября в 17.55 на автодороге «Чаща – Кремено» в Гатчинском районе Ленобласти 17-летний подросток, управляя автомобилем «ГАЗ 3102», осуществил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и врезался в автомобиль «Шевроле Клан» под управлением 51-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти