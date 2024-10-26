Подросток на «Волге» спровоцировал ДТП
Проводится проверка по факту ДТП с подростком в Гатчинском районе Ленинградской области.
Рубрики: Происшествия
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 октября в 17.55 на автодороге «Чаща – Кремено» в Гатчинском районе Ленобласти 17-летний подросток, управляя автомобилем «ГАЗ 3102», осуществил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и врезался в автомобиль «Шевроле Клан» под управлением 51-летнего мужчины.
В результате ДТП оба водителя получили травмы, и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
По факту дорожной аварии проводится проверка.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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