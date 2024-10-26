«В бой идут одни старики»: в числе прототипов «Маэстро» – Сергей Макаров, учившийся в Гатчине

Один из феноменов этого художественного фильма заключается в том, что масса людей увидели на экране себя, своих родных или сослуживцев. По сей день продолжаются дискуссии как о сюжете, так и о прототипах героев, чья биография положена в основу фильма. Это лишь подчеркивает, с одной стороны, талант режиссера и его творческой команды, с другой - массовый героизм и высокий профессионализм советских летчиков.

Тем интереснее для нас, гатчинцев, мнение Александра Кузнецова - исследователя биографии Героя Советского Союза Сергея Макарова. Напомним, что мемориальная доска ему была установлена на фасаде Гатчинской школы №4, где он учился в 1930-х годах.

Сергей Васильевич Макаров – летчик-ас, командир звена 180-го истребительного авиационного полка 46-й смешанной авиационной дивизии Калининского фронта, лейтенант. На февраль 1942 года – один из лучших летчиков-истребителей ВВС СССР, самый результативный летчик-истребитель Калининского фронта.

Александр Кузнецов считает, что в фильме «В бой идут одни старики» представлены факты из жизни и этого легендарного летчика.

Александр Кузнецов рассказывает:

- Сценарий фильма основан на подлинных событиях времен Великой Отечественной войны, сведении в единое целое этих событий, в реальности происходивших порознь, в разные годы, в различных авиационных частях.

Создатели фильма изучали военные мемуары, консультировались с летчиками-ветеранами. Многие жизненные истории из их воспоминаний вошли в сценарий, а персонажи фильма получили реальных прототипов.

Об одном из таких событий, аналогичных фрагменту из фильма, в своей книге «На взлете» (1969 г.) рассказывает Александр Федорович Семенов, летчик-истребитель, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.

11 октября 1941 года. 180 истребительный авиационный полк базировался на аэродроме в д. Ерши (около 20 км северо-западнее Ржева):

«… Вылетели четверкой: Макаров, Долгушин, Боровой и я. Миновав Волгу, взяли курс вдоль шоссе Ржев - Великие Луки. Через несколько минут обнаружили длинную колонну немецких войск. Впереди на белом коне гарцевал командир. Мы взяли несколько в сторону от шоссе, а затем, построившись гуськом, обрушились на колонну с тыла. Огонь открыли из всех пулеметов с небольшой высоты. Было хорошо видно, как валятся фашисты. Но почему-то не разбегаются. Очевидно, внезапность нашей атаки на какое-то мгновение парализовала их.

Делаем второй заход. Теперь уже противник заметался. Однако прятаться некуда: по обе стороны шоссе – поле. И мы почти не отрываем пальцев от гашеток. Израсходовав боеприпасы, разворачиваемся на обратный курс. А где же Макаров? Пришлось вернуться. Вскоре я увидел самолет Макарова, выходивший из пикирования. Не без злости подумал: из-за недисциплинированности одного можем все попасть в беду. Ведь патроны мы расстреляли до последнего. Что делать, если навалятся «мессеры»?

По возвращении на место, я, не скрывая недовольства, спросил Макарова: «Почему оторвался?» «Виноват, товарищ командир, - последовал ответ. – За тем, что на белом коне, погнался. Уж очень захотелось уничтожить эту сволочь».

Конечно, Макаров получил нагоняй за самовольство. Но в душе я ему сочувствовал. И даже восхищался его поступком. Этот круглолицый сероглазый, всегда веселый крепыш нравился мне с самого начала нашей совместной службы. На первых порах он безупречно выполнял обязанности ведомого. Потом ему стали доверять водить на задание группу. К концу боевого дня, после пяти-шести вылетов, у него как-то неестественно вытягивалось лицо. А наутро, после крепкого сна, оно снова приобретало округлый вид, и на нем по-прежнему сияла улыбка…».

В фильме главный герой капитан Титаренко «Маэстро» (играет Леонид Быков) повторил фронтовой эпизод Макарова.

Дословно в сценарии разговор с командиром полка был такой:

- Хм... Да ты представляешь, как в оперетте: танки, а вот этот, на белом коне, мне вот так ручкой...

- Ну, и ты...

- Ну, и я разочек махнул! Слушай, ну надо же было наказать! Это же не сорок первый!..

- Тебе было приказано не раскрывать себя.

- Да хрен с ним!.. А чего ж он, гад, на белом коне еще так...

Очень похоже, что описывается одна ситуация.

Сергей Макаров родился 8 октября 1920 года (по документам 8 мая 1919) в деревне Нестерово Вяземского района Смоленской области. Получил начальное образование в местной школе.

В 1931 году с родителями переехал в Красногвардейск (ныне Гатчина) Ленинградской области. Жила семья Макаровых в доме № 3 по улице Карла Маркса.

Из письма отца Сергея Макарова: «…Перед войной Сергей приезжал в Гатчину в мае 1941 года в отпуск. Погостил и уехал в свою часть. И больше мы его не видели. При бомбежке Гатчины дом, где мы жили, сгорел. И всё сгорело. И сами случайно остались живы…».

После окончания школы № 4 Сергей поступил работать на один из Ленинградских заводов, продолжая жить в Красногвардейске. В 1938 году был призван в армию. Все летные «университеты», включая знаменитое в те годы Чугуевское военное авиационное училище летчиков-истребителей и курсы высшего пилотажа в Кировабаде, окончил с отличием. Началом пути в небо был первый в России легендарный аэроклуб, официально именуемый Ленинградской авиа-

школой Осоавиахима.

Сергей Макаров воевал на самых сложных участках фронта – небо Смоленщины, оборона Москвы и Ржевская битва. Как известно, не было за войну больше потерь, чем на линии Вязьма - Сычёвка - Ржев. Превосходство противника в первые месяцы войны было значительным. Добыть победу в воздушном бою было делом архисложным. Макаров же на начало 1942 года имел заметно больший счет побед, нежели любой из советских летчиков-асов, зачисленных по итогам войны в первую десятку.

Уже в ноябре 1941-го Сергей Макаров был награжден орденом Красного Знамени, а вскоре представлен к высшей степени отличия в СССР – Герой Советского Союза. Кстати, в фильме на гимнастерке героя Леонида Быкова именно эти боевые награды.

Известно, что Сергей был душой коллектива, обладал отличным чувством юмора и любил петь. Интересный факт – Макаров имел при себе патефон и набор пластинок.

И так случилось, что в Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза СССР начальствующему составу Красной армии (от 5 мая 1942 г.) вместе с лейтенантом Макаровым есть и майор Зайцев Василий Александрович. В его полку и родилась «поющая эскадрилья»…

Погиб Макаров 10 февраля 1942 года под Ржевом, прикрывая боевых товарищей, в воздушном бою со значительным превосходством противника по числу самолетов. «Сам погибай – товарища выручай» – эта заповедь Александра Суворова прозвучала в фильме из уст «Маэстро».

Подробности того боя отцу Сергея Макарова в начале 1960-х рассказали боевые товарищи сына – гвардии подполковник авиации В.А. Гайворонский и летчик-истребитель гвардии капитан А.И. Гогролюк – Герой Советского Союза. Эта история заслуживает отдельного разговора и внесения корректив во многие материалы. Для информации – внучка В.А. Гайворонского живет в Санкт-Петербурге, мы с ней на связи, а мама ее живет в Гатчине…

Корреспондент «Гатчинской правды» Ольга Сергеевна Кряжева, работавшая в газете в 1960-х годах, была знакома с родителями Сергея Макарова. В статье «Крылатый витязь» она пишет:

«Долго не знали родители о судьбе сына (более 20 лет, от автора). Где Сергей, жив ли? Так прошли долгие годы. Однажды передали супругам Макаровым записку: «Приезжайте в Колпино. Я расскажу Вам о гибели Вашего сына. Майор Гайворонский».

Служивший с Сергеем в одной части майор Гайворонский рассказал, что командир звена летчик Макаров погиб 10 февраля 1942 года в воздушном бою подо Ржевом, похоронен возле села Воскресенское, а в 1944 году перенесен в братскую могилу у деревни Бахмутово. Майор сообщил также, что в Москве живет летчик Александр Горголюк, Герой Советского Союза, находившийся в звене Сергея Макарова и видевший гибель своего командира.

Отец выехал в Москву. То, что рассказал ему при встрече Александр Горголюк, было волнующей повестью о жизни мужественной и героической, о жизни, каждая минута которой была подвигом.

Сергей, мальчик! Так это ты, сын, оказался столь отважным, что без тени сомнения много раз бросал свой самолет в бой с превосходящими силами врага! Ты громил с воздуха гитлеровские батареи и колонны автомашин! С такой беззаветной отвагой защищал ты родных, землю, что командование представило тебя к высшей правительственной награде – к званию Героя Советского Союза! А ведь тебе, сын, не было и двадцати двух лет...»

Гатчинские исследователи и журналисты нередко писали о летчике-герое и его подвигах. Родные Сергея Макарова (отец, мама, сын, жена) жили и теперь уже похоронены в Гатчине. Не исключено, что и сегодня кто-то из родных (внучка, правнуки…) Сергея Макарова живет в Гатчине. Только гатчинских адресов, где проживали члены семьи Макаровых в разные годы, начиная с 1930-х, около десятка.

И кто знает, может быть, когда-то благодарные потомки именем летчика-истребителя, Героя Советского Союза Сергея Васильевича Макарова назовут одну из улиц Гатчины.

…Вот такие замечательные «старики» шли в бой и отдавали свои жизни за Родину, приближая Великую Победу, которой скоро 80 лет.

Фильм «В бой идут одни старики» завершается песней на стихи Роберта Рождественского «За того парня». Вспомните ее, найдите, кто не знает. Послушайте, проникнитесь…

Подготовила Татьяна Можаева