Жителей Гатчинского округа приглашают на встречу по вопросам здравоохранения
В Гатчине 30 октября в 16:00 состоится открытая встреча с населением по вопросам здравоохранения в Гатчинском округе.
Рубрики: Здравоохранение
В мероприятии примут участие:
- Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского округа,
- Ростислав Павлов, и.о. главного врача Гатчинской КМБ.
Присутствующие смогут задать вопросы о планах развития здравоохранения в Гатчинском округе,
актуальных проблемах и путях их решения.
Место проведения: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, Штаб общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области,
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