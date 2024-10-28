Жителей Гатчинского округа приглашают на встречу по вопросам здравоохранения

Молодежный спорт, патриотическое воспитание, востребованные технические профессии - вот что дает современный ДОСААФ, наряду с традиционной подготовкой специалистов по военно-учетным специальностям. Об этом и других важных задачах первой в России общественно-государственной организации ДОСААФ расскажет председатель ее регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Громов.