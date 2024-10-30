В Гатчине вспоминали жертв политических репрессий

Жители Гатчинского округа, представители совета ветеранов, военно-патриотического клуба «Отчий край», сотрудники администрации собрались, чтобы почтить память погибших в годы политического террора.

Перед собравшимися выступили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и заместитель главы Гатчинской администрации Павел Иванов.

Председатель Гатчинского историко-просветительского общества «Мемориал» Евгений Войтович в своем выступлении напомнил, что с 1991 по 2014 год в России было реабилитировано более 3,5 млн взрослых и свыше 260 тысяч детей. Также он отметил, что попытки оправдать репрессии особенностями времени недопустимы, и в историческом плане, и в плане научных исследований эта тема ещё не завершена.

Память погибших почтили минутой молчания.

Клирик храма пророка Божия Илии г. Гатчины иерей Вячеслав Мельниченко отслужил траурную литию, и все участники мероприятия возложили цветы и венки к памятнику.