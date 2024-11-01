Афиша Гатчины - ноябрь: выбираем мероприятия на любой вкус

Начнём с праздничного дня: 4 ноября в театральном зале Гатчинского дворца пройдёт концерт, посвящённый Дню народного единства. Цена билетов от 1000 рублей. В программе – выступление государственного ансамбля танца «Барыня» и их грандиозные хореографические композиции: «Казачья сюита», «Матросский танец», «Русский перепляс», премьера танцевальных номеров под аккомпанемент живой музыки. «Изюминкой» концерта станут авторские аранжировки популярной музыки в исполнении виртуозных музыкантов ансамбля «Эссе-квинтет».

Впервые в истории «Гатчинская Романсиада» пройдет 3 ноября в театральном зале Гатчинского дворца. Это Гала-концерт международного конкурса исполнителей русского романса. Вы услышите солиста Михайловского театра, народного артиста России Николая Копылова, солиста мюзиклов Георгия Новицкого, выпускника молодежной оперной программы Большого театра баритона Николая Землянских и многих других. Мероприятие проведут Борис Демин и Мария Людько.

10 ноября пройдет ежегодный полумарафон. Если вы не успели записаться на участие, не беда, потому что прийти и поддержать наших спортсменов тоже интересно. Маршрут участников проходит по главным улицам, так что можно будет полюбоваться красотой города и в конце понаблюдать за праздничным награждением победителей.

С детьми можно погрузиться в сказку «Кот в сапогах»: 10 ноября в 12 часов Театр юного зрителя покажет спектакль на сцене Центра творчества юных. А 17 ноября здесь же - спектакль «Красная шапочка». Билеты можно приобрести от 350 рублей. Каждую субботу в полдень детские спектакли показывает театр-студия «За углом». 9 ноября это будет «Переполох на горе Блоксберг», а 16 ноября – «Поющий поросенок».

В субботу и воскресенье вечером в студии «За углом» дают спектакли для взрослой публики. 16 ноября в 18 часов это будут постановки «Фотоснимок» по пьесе Тонино Гуэрро и «Я жду тебя, любимый» по пьесе Дарио Фо. 17 ноября в 17 часов – спектакль «Старая зайчиха». 24 ноября в 17 часов – премьера Моноспектакль О. Садоменко «Пегий пес, бегущий краем моря». А завершит месяц 30 ноября в театре-студии «За углом» спектакль «Просто Чехов» по рассказам великого писателя.

И до 17 декабря продолжит работу выставка «Освобождение» в Гатчинском дворце. Она посвящена 80-летию освобождения Гатчины от нацистской оккупации.

Удачных, счастливых и ярких вам выходных!

Вероника Токарева