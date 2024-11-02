Лекарства для льготников: тьма сгущается перед рассветом?

- Существует фармацевтический рынок: все, что касается лекарств – от разработки до продажи – происходит на коммерческой основе. Поэтому в частных аптеках лекарства всегда будут. А для бесперебойного обеспечения льготных категорий граждан, с моей точки зрения, нужно государственное регулирование цен. Бизнес транснациональных фармацевтических корпораций построен на таком фундаменте: выгодно лечить здоровых людей, которые зарабатывают и при деньгах.

Как пояснил Савва Борисович, стоимость лечения каждого льготного пациента год от года растет – так же, как и количество самих льготников. Например, главврач больницы составляет заявку на необходимые лекарственные препараты на год – в пределах финансирования, которое определяется бюджетом. На каждого льготника по закону выделяется 1211 рублей 30 копеек в месяц на лекарства. Раньше был страховой принцип: деньги перераспределялись – те средства, которые не использовали некоторые льготники (например, инвалид, лишившийся руки, имеет право на льготные лекарства, но фактически они ему не нужны), направлялись на обеспечение граждан, постоянно нуждающихся в дорогостоящих препаратах. А потом случилось так: деньги есть – лекарств нет, все поглотили коммерсанты. И государство пошло на монетизацию льгот: каждый льготник получил право написать соответствующее заявление и забрать причитающуюся ему лекарственную льготу деньгами – 1211 рублей 30 копеек в месяц. И граждане, которым препараты не нужны, именно так и стали поступать. В программе остались те, кто действительно нуждается в лекарствах, но средства иссякли – льготники их монетизировали.

- На выходе: на Ленинградскую область выделяется порядка 500 млн рублей на льготные лекарства по федеральным программам, а покрыть надо потребность в один миллиард с лишним, – говорит Савва Филиппович. – В этом году в мае-июне деньги, отпущенные на препараты, закончилось. И лекарств не осталось. Губернатор Александр Дрозденко выделил в августе дополнительное финансирование, и всем федеральным льготникам в случае отсутствия лекарств по федеральным льготам было предложено воспользоваться региональной льготой.

По словам директора «Ленфарма», в конце октября было выделено дополнительное финансирование на лекарственное обеспечение в размере 500-600 млн рублей. Льготникам нужно будет выписать региональные рецепты.

- Перед рассветом всегда темнеет: осталось потерпеть недели две, и как только все финансовые документы будут оформлены, «Ленфарм» получит лекарства и развезет по всей Ленинградской области в течение трех-пяти дней. Мы надеемся, что таким образом лекарств хватит до Нового года, – сказал Савва Борисович. По его словам, на 2025 год финансирование лекарств предусмотрено с большим запасом.

По поводу нового программного обеспечения и очередей в аптеках Савва Филиппович заявил следующее:

- Программное обеспечение – это вынужденная мера для контроля движения лекарств. Почему льготные препараты и тест-полоски продаются на «Авито»? Программа позволяет отследить всю цепочку: кто выписал рецепт, получил ли лекарство конкретный человек. После ремонта открылся аптечный пункт в стационаре Гатчинской КМБ, сейчас туда доставляют курьерской доставкой отдельные высокозатратные препараты. В аптеке в поликлинике-«семиэтажке» увеличили количество сотрудников и помогаем аптеке № 51 с персоналом. Мы надеемся, что в 2025 году помещение аптеки № 51 перейдет «Ленфарму», и мы сделаем в столице Ленинградской области флагманскую аптеку – с несколькими окнами, электронной очередью, чтобы было не стыдно, – подчеркнул Савва Борисович. – Очереди же возникают в дни привоза, но, когда лекарства будут поступать регулярно, проблема очередей решится сама собой.

Заведующий Сиверской районной больницей Арам Хачатрян поинтересовался, вернется ли льготная аптека после ремонта здания в Сиверском: «Аптека закрылась в 2020 году из-за протечек крыши. Сейчас мы приступаем к ремонту, и большая просьба быстро возобновить работу аптеки. У нас 18 тысяч населения, люди нуждаются в лекарствах, им тяжело добираться до Гатчины».

- Как только закончится ремонт – тут же будет оборудована аптека, – заверил Савва Филиппович.

Екатерина Дзюба