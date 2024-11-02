Стрелок из Дружной Горки помещен в изолятор
Полицией задержан житель Дружной горки, стрелявший в воздух из обреза в канун своего дня рождения.
Рубрики: Криминал
29 октября в 11:28 в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение от обеспокоенной женщины о том, что на территории одного из домов по улице Мира в поселке Дружная горка сосед стреляет из неустановленного оружия.
На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали 49-летнего мужчину, который в канун своего дня рождения, после употребления спиртных напитков, из хулиганских побуждений во дворе своего дома стрелял в воздух из обреза двуствольного ружья.
Полицейские обрез ружья изъяли, а стрелка доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор.
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