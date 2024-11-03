Задержана жительница Гатчины с крупной партией наркотиков

Сотрудниками полиции в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков был проведен обыск в квартире 35-летней женщины, проживающей по улице Полевой, сообщает пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейскими было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, расфасованное по прозрачным полимерным пакетикам. Согласно результатам экспертизы, содержимое трех пакетов является наркотическим средством синтетического происхождения, весом 121,32 грамма. Содержимое остальных 18 пакетиков будет исследовано в рамках последующей экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный оборот наркотических средств.

Подозреваемая задержана и помещена в изолятор.

Фото: УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области