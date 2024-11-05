Ленобласть отметила День народного единства

«Наша сила – в единстве!» — под таким девизом 4 ноября в Лодейнопольском доме народного творчества состоялся концерт в поддержку участников Специальной военной операции.

Лодейнопольские активисты, партийцы, волонтеры организовали многочисленные благотворительные акции, а жители активно принимали участие в данных акциях и мастер-классах. На благотворительной ярмарке активно приобретались игрушки и поделки от школ, детских садов, Центра ремесел, Совета ветеранов и жителей городских и сельских поселений. Вместе с «Движением Первых» писали письма солдату. Преподаватель Лодейнопольского техникума Светлаков Валерий Сергеевич провел мастер-класс по разборке-сборке АК (автомата «Калашникова»).

Во время концерта для участников СВО глава района, и.о. секретаря Местного отделения Партии «Единая Россия» Сергей Баранов и глава администрации Владимир Рассадин поздравили жителей с Днем народного единства, а также передали поздравления депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Петрова. С поздравлением в видео сообщении обратился Председатель Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

«Примите самые искренние поздравления с Днём народного единства – праздником, который символизирует важность сплочения и единства для достижения общих целей! 4 ноября мы вспоминаем о героических событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, сплотившись в борьбе за свою свободу и независимость. Этот исторический подвиг стал символом несокрушимости духа русского народа, его способности стоять на защите своей Родины, преодолевать трудности и добиваться побед. Он напоминает нам о том, что только в единстве, взаимопонимании и уважении друг к другу мы можем решать любые проблемы и строить процветающее будущее для нашей страны. В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и крепости духа!» — сказал в своем поздравлении Сергей Бебенин.

В ГДЦ «Родник» Волосовского района состоялся XXIV областной фестиваль национальных культур «Славянское кольцо».

Более двадцати лет фестиваль объединяет представителей различных народов, проживающих на территории нашей страны и является ярким примером дружбы и взаимопонимания между культурами.

На сцене досугового центра выступили творческие коллективы из Красноярского края, Новгородской области, Республик Марий Эл и Карелия, а также самодеятельные коллективы из Волосовского, Кировского, Тосненского, Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подарили зрителям национальные песни и яркие народные танцы.

С приветственным словом выступили глава администрации - Сергей Ушаков, председатель Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области - Геннадий Колготин, председатель Комитета по культуре и туризму Ленобласти - Евгений Чайковский.

Также для всех гостей мероприятия в вестибюле центра были представлены тематические зоны: «Русская изба» - выставка-дегустация национальных блюд, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Ленинградской области и различные мастер-классы. Все коллективы были награждены почетными грамотами и призами.

День народного единства в поселке Селезнево Выборгского района отметили торжественным открытием новой благоустроенной территории. В церемонии приняли участие селезневцы от мала до велика, жители соседних населенных пунктов, а также гости из Выборга.

Появилась такая площадка в Селезнево за счет средств местного бюджета и финансовой помощи депутата областного Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Олега Петрова. Работы по ее обустройству велись несколько месяцев и стали отличным подарком для жителей ко Дню народного единства.

Заместитель главы администрации Селезневского поселения Сергей Рыбников отметил, что на выполненных работах местная власть останавливаться не намерена, в планах - дальнейшее озеленение площадки, наполнение ее дополнительными малыми архитектурными формами.

После торжественного открытия объекта на новой сцене прошел концерт, посвященный Дню народного единства - выступили творческие коллективы Селезневского поселения.

В Кингисеппе на праздничном концерте депутат Совета депутатов, глава Кингисеппского муниципального района Елена Антонова поздравила участников концерта и всех россиян: «В День народного единства участники творческих коллективов Кингисеппа подарили жителям концерт, наполненный душевным теплом и искренним исполнением песен и хореографических композиций о нашей Великой Родине. Спасибо всем артистам! Еще раз убедилась сколько талантливых людей живет рядом с нами. С Праздником!»

В Тихвинском районе в День народного единства, депутат городского совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Надежда Шадричева и Руководитель Местной Общественной приемной Наталья Копякова приняли участие в патриотическом мероприятии «Знаешь, я снова живой!», посвященном началу Дороги жизни ВАД-102.

Событие началось с торжественного митинга, на котором мы возложили цветы к памятнику автомашине «ЗИС-5», ставшей символом героизма и стойкости тех времен — «Полуторке». Этот момент наполнен глубоким уважением к подвигу наших предков.

А во дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства. Со словами поздравлений к тихвинцам со сцены обратились глава Тихвинского района, и.о Секретаря Тихвинского местного отделения Партии «Единая Россия» Юрий Шорохов и депутат Законодательного собрания Ленинградской области, член фракции «Единая Россия» Александр Петров.

Творческие самодеятельные коллективы Тихвинского районного Дома культуры порадовали яркими музыкальными и танцевальными номерами.