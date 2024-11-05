В Гатчине открыли спортивный интернат

Одним из главных событий футбольной жизни Ленинградской области в этом году стало открытие интерната для футболистов в Гатчине на базе спортивной школы «Ленинградец». Сейчас в нем живут 15 ребят из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Кемерово. В следующем году планируется расширение интерната до 40 человек.

- Наша задача — чтобы все одаренные футболисты Ленобласти прошли подготовку в спортивной школе «Ленинградец». Сейчас, благодаря интернату, я надеюсь, мы сможем привлечь еще больше талантливых игроков и дать им шанс выступать на высоком уровне, а спортшкола сможет более качественно доводить футболистов до тех требований, которые нужны профессиональному футболу, — поделился председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.

В 2025 году региональная Федерация футбола планирует провести мониторинг тренерских кадров с целью дальнейшего повышения их квалификации в соответствии с требованиями лицензий РФС. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности на официальных соревнованиях, а также соответствию стадионов и спортивных объектов законодательным нормам. Для этого будут проведены соответствующие проверки, направленные на то, чтобы спортивные мероприятия могли проходить при максимальном участии болельщиков.

Достижением текущего года стал рост количества футбольных соревнований и команд в Ленинградской области: с начала года прошло 53 турнира, в которых приняли участие 612 команд, объединяющих около 9 тысяч юных футболистов. Одной из ключевых причин увеличения интереса к футболу стал проект Российского футбольного союза «Футбол в школе»: в этом учебном году в нём участвуют 66 школ региона, это порядка 20 тысяч ребят.

Успехи в развитии детского футбола позволили Ленинградской области принять Всероссийский фестиваль дворового футбола 6х6, что стало важным событием для региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти